Galerii: kultuurikanal ARTE teeb dokumentaali Paavo Järvist, materjali koguti ka Pärnu muusikafestivalil

Pärnu muusikafestivali vastu tunneb huvi ka Euroopa mainekaim kultuurikanal ARTE. ARTE ja WDRi tellimusel on valmimas dokumentaalfilm Paavo Järvist, mida Pärnu salvestatud materjalidega aitab toota Eesti Televisioon. See pole esimene kord, kui välismaised kompaniid sellistes koostööprojektides ETV poole pöörduvad – möödunud aastal tehti koostööd Jaapani avalik-õigusliku telekanaliga NHK, mis tutvustas Eesti Festivaliorkestri tegemisi sealsele suurele publikule.

"Sümfoonilist muusikat on väga keeruline teles kaasahaaravalt näidata, see peab olema nii tehniliselt kui ka sisuliselt täpne. Kaamerate hulk on suur, tuleb sekundite jooksul reageerida, et kõikide orkestripillide soolod õigel ajal kaadrisse püüda. See tähendab suurt eeltööd, partituuri lugemise ning nooditundmise oskust, mida pole kaugeltki igaühel meist ja väga head pingetaluvust," märkis elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi ja tõstis esile ETV meeskonda eesotsas režissöör Ülle Õunaga, kel sel vallas suured kogemused.