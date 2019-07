"John Wicki" telesarjast saab filmisarja eellugu

"John Wicki" filmisarjal põhinevast telesarjast saab eellugu senisele kolmele kassahitile ja see hakkab kandma pealkirja "The Continental".

Meedia- ja meelelahutusettevõtte Starz tegevjuht Jeffrey Hirsch kinnitas, et telesarjast saab filmisarja eellugu, mis keskendub eksklusiivsele hotellile, mis pakub turvalist pelgupaika ja kogunemiskohta palgamõrvaritele, vahendab NME.

Tema sõnul toimub telesarja tegevustik pikalt enne filmisarja tegevustiku toimumisaega.

Telesarja esilinastumise aja kohta märkis Hirsch, et kuigi järjefilmi esilinastumise kuupäev on paigas, on telesarja tootmine alles algusjärgus, mistõttu jõuab see eetrisse tõenäoliselt pärast filmi. "John Wicki" neljas osa peaks esilinastuma 2021. aasta mais.

Seda, kas telesarjas astub kutsikalembese, nuge loopiva, relva paugutava ja võitluskunstimeistrist palgamõrvari rollis üles ka Keanu Reeves, ta aga veel ei kinnitanud. "See on väga hea küsimus, millele ma vastata ei taha," ütles Hirsch.

Reeves on igatahes kaasatud telesarja arendamisetappi – kui uskuda filmisarja III osa "Parabellum" režissööri Chad Stahelski mõni kuu tagasi öeldud sõnu. "Keanu ja mina oleme sellega seotud," ütles Stahelski mais.

"Me oleme alles väljatöötamisfaasis, kuid ma tunnen, et väljakäidud ideed ja tegevusliin on midagi väga teistsugust, kuid siiski meie universumiga seotud, mis saab olema väga lõbus," lisas Stahelski.