Djerro andis välja lühialbumi

Autori sõnul on see tema seni kõige kergemeelsem teos. ""Trek-Trak" on 8-etapiline electro trance'i retk, millega saata pedaalisõtkujate puhkepäevaseid otsi. Kolmerealisel lihtlahendusel põhinedes viib rütmi, bassi ja meloodia triplett vabastavasse võrgueelsesse ajastusse, mil kütteks piisas ainult klappidest ja Walkmanist."

Albumi miksis ja masterdas Margus Löve (Sudu Studio) ja plaadikujunduse autor on Janek Murd.