Vastuoluline sisu pole raamatupoodidele alati argument teose müügilt kõrvaldamiseks

"Väga suure osa Eestis ilmuvatest teostest võtame müüki. Aga kõike kindlasti mitte. Ja seda erinevatel põhjustel – kas ei sobi sortimenti, pole piisavalt müügipotentsiaali või puudub tootele sihtgrupp. Neid tooteid on olnud aastate jooksul mitmeid ja enamus nendest ei ärata ka tähelepanu," ütles ERR-ile Apollo tegevjuht Eha Pank.

Raamatut "Minu võitlus" pidas Apollo ilma ajaloolaste kommentaarideta mittesobivaks, kuid ta lisas, et nende jaoks ei pruugi sisu vastuolulisus olla argument toote mitte müügile võtmiseks. "Sisu eest võtab vastutuse väljaandja. Meie oleme siiski edasimüüjad. Mis ei tähenda, et kõike valimatult müügile võtame."

Pank ei täpsustanud, millistel juhtudel ei ole sisu vastuolulisus Apollo jaoks argument toote mitte müügile võtmiseks. "Apollo jääb oma senise vastuse juurde."

Rahva Raamatu sisseostujuht Annelii Üprus selgitas, et kuigi ka nemad ei võta müügile kõike, mis neile pakutakse, on nad otsustanud müüa oma raamatupoodides võimalikult laias valikus raamatuid.

"Kuna me kõiki raamatuid läbi ei loe, vaid lähtume ainult kirjastaja antud sisukirjeldusest, siis reeglina on meil protsess pigem see, et keegi heatahtlik lugeja annab meile märku raamatu tegelikust sisust," ütles ta.

Pärast seda tutvuvad nad raamatuga juhatuses põhjalikumalt, et otsustada, kas raamat läheb vastuollu nende põhimõtetega ja tuleb müügilt ära korjata või mitte.

Rahva Raamatu põhimõtete järgi ei võta nad müügile raamatuid, mille sisus esineb lapspornograafiat, massihävitusrelvade koostamise juhendeid, raamatuid, mis kutsuvad üles vihkama mõnda ühiskonnagruppi, ega propagandistlikku teabekirjandust, mis võib ohustada Eesti riigi iseseisvust.

Viimase paari aasta jooksul on raamatu müügilt eemaldamise juhtumeid olnud Üpruse sõnul paaril korral. "Eelmisel aastal oli meil ["Minu võitlusega"] sarnasel arutlusel kaks vaktsineerimisega seotud raamatut, millest ühe jätsime müüki ja teise eemaldasime müügilt ning tagastasime kirjastusele."

"Sel aastal oli paar venekeelset reisiraamatut, kus ühes olid Gruusia ja teises Abhaasia piirid Euroopa Liidu poliitikale mittevastavalt kujundatud. Eemaldasime need raamatud müügist," tõi ta veel näiteid.

Detsembris müügilt eemaldatud raamatus "Vaktsineerida või mitte?" kirjutavad autorid, kuidas nad analüüsisid umbes kolmekümmet Euroopas levinud vaktsiini ja leidsid erinevaid potentsiaalselt kahjulike ainete nanoosakesi. Autorite väitel on just see tõestus sellest, et vaktsiinid tekitavad autismi, allergiaid, hulgiskleroosi jne. Peale selle, et uuring ilmus teadusajakirjas, mis avaldab artikleid raha eest ja saadud tulemusi oli vääriti tõlgendatud, on raamatu autoritel seosed ka vaktsiinivastaste poliitikutega.

Erinevalt Rahva Raamatust Apollo oma poelettidelt raamatut ei eemaldanud.

Üprus tunnistas, et Margus Lepa tõlgitud Hitleri "Minu võitlus" puhul oli arutelu juhtkonnas pikk. "Jõudsime selle isegi müüki võtta. Kuid lõpuks oli siiski enamuse seisukoht, et antud raamat on sisult suunatud vihkama teatud ühiskonnagruppi ning seega Rahva Raamat seda raamatut ei müü." Saksamaal on teos müügil kommenteerituna ja ligikaudu 3700 joonealuse märkusega.

"Rõhutame, et Rahva Raamat ei keelanud antud raamatu müüki, nii nagu meedias on ikka kajanud. Meie otsustasime, et ei müü seda oma poodides," lisas ta, kuid ei selgitanud hiljem ka mitme järelepärimise peale, milles seisneb nende kahe põhimõtteline vahe.

Üprus tõdes samas, et ühegi raamatu puhul pole sisu lihtsalt ja üheselt kuhugi eespool toodud kategooriasse kuuluv. "Otsuseid müügile võtmise ja mittevõtmise osas teevad siiski inimesed, kellel on erinevad arusaamad ja ka teadmised. Seega jätame endale õiguse lähtuvalt Eesti Vabariigi seadustest otsustada, mida müüme ja mida mitte."