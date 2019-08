Käsmus esinevad Vene ulmekirjanik Dmitri Gluhhovski ja skandaalne kunstnik-aktivist Pjotr Verzilov

Algusega kell 16.00 vestlevad kohalikus rahvamajas Venemaa üks tuntumaid ulmekirjanikke Dmitri Gluhhovski (Triloogia "Metro 2033-2035", "Tulevik", "Tekst" jpt.) ning kunstnik ja kodanikuaktivist Pjotr Verzilov (Pussy Riot, MediaZona). Vestlust veab muusikakriitik ja ühiskonnategelane Artemi Troitski.

Dmitri Gluhhovski on oma ulmeromaanidega kaasaegse Vene kirjanduse üks populaarsemaid autoreid, tema antiutoopiline "Metro 2033" on tõlgitud ligi 40 erinevasse keelde ning selle ainetel on tehtud populaarne videomäng. Gluhhovski on õppinud ajakirjandust ja rahvusvahelisi suhteid, töötanud nii raadio- kui telesaatejuhina, kolumnistina ja sõjakorrespondendina.

Pjotr Verzilov on kunstnik ja aktivist, kes on tuntud protestirühmituse Pussy Riot liige, mis omakorda kasvas välja kunsti- ja performance-grupist Voina. Koos Pussy Rioti liikmete, Verzilovi eksabikaasa Nadežda Tolokonnikova ja Maria Aljohhinaga kuulub ta ka sõltumatu uudisteportaali MediaZona asutajate sekka. Portaal keskendub Venemaa õigussüsteemile, mh vangide õigustele. Verzilovil on nii Vene kui ka Kanada kodakondsus.

Arutelule järgneb möödunud suvel Kesk-Aafrika Vabariigis mõrvatud filmirežissöör Aleksandr Rastorgujevi dokumentaalfilm "Выбирая Россию". Seejärel saab osa küsimusteringist filmi produtsentide Jevgeni Gindilise ja Anatoli Golubovskiga, mida modereerib režissöör Marianna Kaat.

"Käsmu on ajalooliselt kokku toonud kultuuriinimesi nii Eestist kui ka Venemaalt. Meie suvised "Venemaa hääled" toimuvad just siin, kuna on pingutust väärt, et inimeste vahetust suhtlusest sündiv sünergia kestaks ka edaspidi," märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

Üritus toimub vene keeles.