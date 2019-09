Filmimuuseumis alustab lastekino

Septembrist detsembrini on pühapäeviti kell 12 väiksed ja suuremad filmisõbrad oodatud Filmimuuseumi kinosaali.

Septembri filmid on looduse ja loomade päralt, oktoobris ja novembris näeb Astrid Lindgreni raamatute ekraniseeringuid ning detsembris jõulu- ja talvelugusid.

8. septembril kell 12 alustab lastekino režissöör Guillaume Maidatchevsky filmiga "Väikese põhjapõdra Ailo suur seiklus". See on valminud 2018. aastal Soome-Prantsuse ühistööna ning toob vaatajateni rännu Lapimaal. Film jälgib pisikese põhjapõdravasika Ailo elu ja looduse avastamislugu. Film on dubleeritud eesti keelde.