Sipsik astub noorte Moskva teatrifännide ette

"Mida rohkem ma teda tegin, seda rohkem ta tegi ennast ise. Alati on nii, kui teed nukku. Lõpuks tuli välja selline olend, kellele kõik tormi jooksevad - tähendab, õnnestus. Aga me ei ole veel läbinud testi laste peal. See on kõige tähtsam eksam," selgitas Sipsiku nuku looja, kunstnik Jelena Duhhan "Aktuaalsele kaamerale".

Etenduse jaoks on spetsiaalselt loodud nii kuu kui ka aed ploomide ja herilastega ning Anu ja Mardi kodu, mis pakub näitlejatele mängurõõmu.

"Need nukud, mänguasjad, konstruktorid, mis meil olid – neid peab hoidma. See ongi meie side meie mineviku, meie lapsepõlve, meie vanemate, meie koduga. Ja ma mõtlesin, et see on väga aktuaalne. Ja mingis mõttes see on tegelikult lastekirjanduse klassika," selgitas oma valikut lavastaja Viktor Alferov.

"Mulle väga meeldib see etendus, meeldib selles mängida, sest ma mängin oma laste jaoks. Mul on kaks last ja minu Vanjale meeldivad väga Viktor Alferovi lavastused ja ma olen kindel, et see lavastus meeldib talle ka väga," ütles näitleja Jekaterina Kudrinskaja.

Kas Sipsik vene publiku ära võlub, selgub esietendusel.