Tallinna kammerkoori hakkab juhtima Heli Jürgenson

Heli Jürgensoni sõnul ajendasid teda kammerkoori dirigendiks asumise ettepanekut vastu võtma nii professionaalsed kui ka isiklikud kaalutlused. "Võtsin selle pakkumise vastu osalt seetõttu, et sellise pika ajalooga heal tasemel koori juhatamine on iga dirigendi jaoks suur väljakutse," kinnitas ta.

"Tallinna Kammerkoori on juhatanud selle ligi 60 tegevusaasta jooksul väga mitmed armastatud dirigendid, kellest igaüks on kujundanud ühel või teisel moel koori identiteeti. Minu jaoks on tore väljakutse alustada uue toonusega ning rakendada oma kogemusi ja oskusi selleks, et koor saaks oma tugevat musikaalsust võimalikult põneval moel realiseerida," lisas ta.

Heli Jürgenson on õppinud koorijuhtimist Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ning lõpetas 1993. aastal Tallinna Konservatooriumi koorijuhtimise eriala Ants Sootsi klassis. Heli Jürgenson on pälvinud Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia (2002) ja Eesti Kultuurkapitali peapreemia XII noorte laulupeo "Mina jään" peadirigendina (2018), talle on omistatud Gustav Ernesaksa fondi koorimuusika peastipendium (2013) ning tunnustatud Eesti Kooriühingu aasta koorijuhi tiitliga (2013). 2019. aasta juubelilaulupeol astus Heli üles segakooride ning valiksegakooride dirigendina. Heli Jürgenson on ka Eesti Koorijuhtide Liidu esimees ja Eesti Kooriühingu juhatuse liige.

Tallinna kammerkoor kogunes helilooja Uno Naissoo algatusel eksperimentaalkoorina Eesti Heliloojate Liidu juures 1962. aastal. Tallinna kammerkoor oli esimene kammerkoor Eestis.