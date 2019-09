Laia tänava vallutavad seened

"Eesti Loodusmuuseumi seenenäitus toimub tänavu 57. korda ning kuigi näitust käib igal aastal väga palju seenehuvilisi uudistamas, tundsime, et aeg on midagi uut, suurt ja põnevat ette võtta," rääkis näituse kuraator ja festivali eestvedaja Marja-Liisa Kämärä.

"Seega tänavu korraldame näitusele väärika avasündmuse – Seenefestivali. Toome üheks päevaks Laiale tänavale kokku eriilmelised tegijad ning räägime seeneteemadest laialt, turvalisest seenemetsas käimisest hallitusseenteni, majaseentest teeseenejoogini, ning kogu programm, sealjuures ka seenenäituse külastamine, on kõigile tasuta," lisas Kämärä.

Seenefestivali eesmärk on tõmmata tähelepanu seente mitmekesisusele ja erinevatele kasutusvõimalustele - seenemaailm on avaram kui söödavad-mittesöödavad seened ning me puutume nende eri vormidega argielus kokku rohkem kui arvata oskame.

"Me ilmselt ei mõtle just tihti sellele, et leivas või kaljas, mida tarbime, on pärmseen või et hallitusjuustu teeb iseloomulikuks nimelt seen," tõi Kämärä näiteid.

Seenefestival on mõeldud tervele perele, kava pakub midagi kõigile. "Saab teha seenepaberit ja tindikust tinti, küsida nõu koduse seenekasvatuse kohta, uurida seentest meie organismis ja toidus, arutleda seente rolli üle kultuuriloos, teha kulinaarseid katsetusi, värvida lõnga, mõtiskleda selle üle, mis juhtuks siis, kui seened maailmast kaoksid ja palju-palju muud," tutvustas Marja-Liisa Kämärä.

"Läbi päeva vältab ka lavaprogramm, kus tuleb arutlusele näiteks see, kuidas tavakorjajast saab asjatundlik seenegurmaan, milline on seente roll looduses ning kas seened võiksid pakkuda alternatiivi plastikule. Ja meil on väga hea meel, et lavaprogrammile paneb punkti ansambli Puuluup kontsert," märkis Kämärä.

Seenefestival toimub 15. septembril kell 12-18 Tallinna vanalinnas, Laial tänaval, Suurtüki tänavast Suur-Kloostri tänavani.