Kaliningradi muusikafestivalil mängiti Lauri Jõelehe loomingut

Nii festivali kui orelikonkursi kontserdid leiavad aset Kaliningradis Immanuel Kanti nime kandval saarel sealses kuulsas katedraalis. 3. septembril, mil avati 11. organistide konkurss, olid ettekandel ka Lauri Jõelehe kaks kammeroopust ning 5. septembri festivalikontserdil samas veel üks tema teos.

Lauri Jõeleht sõnas, et organistide konkursi kunstiline juht on Vera Tariverdijeva. "Muusikavõistluse lõppvooru Kaliningradis alustatakse piduliku õhtuga, kuhu on tellitud uusteoseid esiettekandeks. Seekordses avakavas oli ka minu muusikat, "Toccata. In memoriam Notre Dame de Paris" orelile ning "Minuet in Twilight" esiettekanne viiulile, oboele, tšellole ja orelile," selgitas ta ja lisas, et "Toccata" tõi publiku ette noor itaalia organist Antonio Di Dedda. "Tema oli osaline ka mu uusteose esitusel, kus mängisid veel Roman Mints viiulil, Dmitri Bulgakov oboel ja Anna Koškina tšellol."

"5. septembril oli kavas minu teos "Silmapiir", esitajateks Roman Mints, Dmitri Bulgakov ja Kaliningradi oblasti filharmoonia kammerorkester Aleksandr Andrejevi juhatusel," selgitas helilooja ja kinnitas, et organistide konkursi tulemused selgusid 8. septembriks. "Selle kõrval toimus festival "Территория мирa – территория музыки" 30. augustist kuni 11. septembrini."

Nende esituste taga on huvitavad lood kahe maa muusikute sidemetest ja koostööst Eestis ja Venemaal. Suuremas plaanis lähevad Kaliningradi festivali üritused mitme maa nimekate muusikute osavõtul. Nii sattusid ka eesti helilooja Lauri Jõelehe teosed arvuka rahvusvahelise publiku tähelepanu alla.

Kuidas jõudis Lauri Jõelehe muusika sündmusteni Kaliningradis? "Koostöö ja tutvused on seotud eelkõige festivaliga Hiiumaa Homecoming, mis on vaimustust äratanud paljudes muusikutes, kes siin käinud esinemas. Hiiumaa rahvas on festivalist väga huvitatud, aga mandri-Eestis teatakse sellest vähe. Tegemist on 1997. aastal Vene kultuurifondi Homecoming (vene k "Возвращение") toetusel sündinud festivaliga Moskvas, algatajaiks viiuldaja Roman Mints ja oboist Dmitri Bulgakov, kontserdid igal aastal jaanuaris," ütles Jõeleht ja mainis, et festival Hiiumaa Homecoming on selle haru, mida juhib festivali algatajana Dmitri Bulgakov üksi. "Tänavu viie kontserdiga 24. kuni 27. juulini esines seal 15 osalist 8 riigist."

"Hiiumaa Homecoming toob kokku taas Moskva festivali esinejad ning sõbrad, esimest korda toimus see Hiiumaal 2006. aasta juulis. Mõnedki muusikud, näiteks pianist Alexander Kobrin või Dmitri Bulgakov, on seotud ka meistrikursuste ja õppetegevusega meie muusikaakadeemias Tallinnas," nentis ta ja kinnitas, et on Dmitri Bulgakoviga tuttav juba aastaid. "Kirjutanud tema tellimisel mitu oboe- ja -ansambliteost, sealhulgas ka kammerorkestri "Silmapiir" (2017)."

"2018. aasta novembris toimus Kaliningradi katedraalis kontsert "Liebestod", taas Vera Tariverdijeva organiseeritud "Ülemaailmse filosoofiapäeva Kanti saarel" programmis," kinnitas helilooja ja mainis, et Dmitri Bulgakov ja organist Mansur Yusupov mängisid seal tema teose "A Prayer in Darkness". "See oli oboe ja ühe oreli versiooni esiettekanne, teose algversioon oli tellitud Eesti Muusikapäevade poolt 2017. aasta festivaliks oboele ja kolmele orelile. Vera Tariverdijevale minu teos meeldis ning ta palus mul kirjutada orelikonkursi avamiseks uue teose. Lõpuks jäi nii, et ettekandele tuleb kaks minu teost, üks neist esiettekandes."

Nüüd kolmandat korda toimus sealmail festival "Территория мирa – территория музыки". Festival avati 30. augustil 75 aasta möödumise märgiks Königsbergi pommitamisest briti sõjalennukite poolt neljal päeval 1944. aasta augusti lõpul. Varemetesse jäid nii 1380. aastal ehitatud võimas katedraal kui ka kuningaloss. Festivali korraldajaks ja kunstiliseks juhiks on tuntud tšellist Boris Andrianov Moskvast. Sümboolselt mängis nüüd ka avakava noor briti pianist George Harliono. Kuna Bulgakov ja Mints esinesid Kaliningradis konkursi avapäeval, võttis festivalijuht 5. septembri kavasse ka Lauri Jõelehe oopuse "Silmapiir". Selle esiettekanne oli toimunud 2017 suvel Hiiumaal, mängimas Dmitri Bulgakov oboel ja Roman Mints viiulil ning festivaliorkester vanameister Lev Markizi (Holland) juhatusel.

Aastate jooksul sünnib aina põnevamat kolmnurgal Moskva – Kaliningrad – Hiiumaa. Aga see on vaid kolmnurga üks serv, nimetatud muusikud on tõelised noored maailmamehed, tuntud ja nõutud lääne kuulsaimates saalides, festivalidel, muusikakõrgkoolides. Rõõmustav oli tänavugi saarel näha-kuulda Dmitri Bulgakovit, Boris Andrianovit, Inglismaal elav Roman Mints käib samuti saarel mängimas. Tuntumatest nimedest on iga-aastane esineja Hiiumaal ka Yuri Bashmeti tütar Ksenia Bashmet.

"Sellel suvel mängis Hiiumaal taas pianist Alexander Kobrin USAst, kes on kolm aastat järjest EMTA-s meistriklasse käinud tegemas. Ta rääkis Yamaha esindajatega kevadel, et Hiiumaal on festival, kuhu üle maailma head muusikud kohale sõidavad ja Yamaha tõi enda kulul festivalile oma tipp-kontsertklaveri," selgitas Jõeleht ja tõdes, et Eestis seda vist üldse ei kajastatud, sest keegi ilmselt ei teadnud sellest. "Dmitri Bulgakoviga on seotud ka mu kooriteos oboega "Palve", mille kirjutasin Pärt Uusbergi tellimisel tema koori 10. aastapäeva ja EW 100 puhul Juhan Viidingu sõnadel, esiettekandega märtsis 2018 Tallinnas, Moskva Gnessinite muusikaakadeemia koor laulis seda eesti keeles Moskvas, tuli sellega 2018 suvel ka Hiiumaa festivalile, esitas "Palve" äsja augustis ka oma kooli vabaõhukontserdil, ikka eesti keeles. Mõistetavalt kõlab Hiiumaal ka eesti muusikat ning esinevad Eesti muusikud."

Tariverdijevi-nimeline konkurss sündis Kaliningradis 1999. aastas ja toimub üle aasta, sest vahepeale jäävad eelkonkursid USAs Lawrence'is (Kansas), Saksamaal Hamburgis ning Moskvas. Äsjase, 11. konkursi finaali žüriid juhtis professor Christophe Mantoux Pariisist. 8. septembril kuulutati värskeks võitjaks Ivan Tatarinov, kes elab 2016. aastast USAs Dallases, ta on ka helilooja (premeeritud sh oreliteoste eest), pianist, dirigent ja kitarrist. Ka Eestist on konkursil käidud, 2005 võitis siin 3. preemia Aare-Paul Lattik, 2011 oli Andres Uibo žüriis Moskvas, kus ka tema õpilane EMTA-st Denis Kasparovitš pääses konkursi lõppvooru Kaliningradis. Nüüd on omaaegses toomkirikus Venemaa suurim orel ning Kaliningradi orelikonkurss ainus omataoline sealmail.

Lauri Jõeleht (s 1974) on saanud kitarristi diplomi Otsa-koolis ja täiendanud end Barcelona konservatooriumis, 2003. aastal sai ta magistrikraadi kompositsiooni erialal Helena Tulve ja Toivo Tulevi klassis EMTA-s. Eesti heliloojate liidu liige on ta 2002. aastast. Jõeleht tahab end kõikvõimalikult loomingule pühendada, siiski juhendab ta hetkel EMTA interpretatsioonipedagoogika osakonnas kitarriõpetajaks õppivaid tudengeid ja on VHK muusikakoolis kitarriõpetaja.