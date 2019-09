Suri The Carsi laulja Rick Ocasek

USA 1980. aastate kuulsa popbändi The Cars laulja Rick Ocasek leiti surnuna oma korterist New Yorgist.

Politsei kinnitusel suri 75-aastane laulja loomulikku surma, vahendasid ERR-i teleuudised.

Ehkki Ocasek tegeles muusikaga juba 1960. aastaist peale, saabus tema kuulsus alles 1980. aastail, kui kogu maailmas läks moodi uueks laineks nimetatud muusikastiil.

The Cars läks laiali 1988. aastal, kui uus laine kõikjal raugema hakkas. Bänd on aga olulisel määral mõjutanud ka 1990. ja hilisemat popmuusikat. 2010. aastal tulid bändi endised liikmed uuesti kokku, et lindistada oma esimene album pärast 24 aastat. "Move Like This" ilmus 2011. aasta mais.

2018. aastal nimetati Ocasek Rock'n'rolli Kuulsuste Koja liikmeks.