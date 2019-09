Maarit Murka: mul on fotot isegi raskem uskuda kui maali

Algselt olid näitusel olevad fotod mõeldud alusmaterjalina maalidele, kuid Maarit Murka otsustas neist siiski eraldi näituse kokku panna, vahendas "Aktuaalne kaamera". Samas usub ta, et praegusel ajal on maal juba fotodest tõelisem. "Tänasel päeval on mul fotot isegi raskem uskuda kui maali, sest kunstnik lähtub oma sisemisest aususest, ta maalib alati ausalt," tõdes kunstnik ja lisas, et fotot ta tänases sotsiaalses keskkonnas enam väga uskuda ei saa. "Ma olen võib-olla liiga skeptiliseks muutunud."

Lisaks fotodele, kus seisavad kunstpäevitusega inimesed aluspesus, on näitusel väljas ka 2013. aastal Itaalia kunstiprojektis loodud video ning üks omalaadne inimjuustega kaetud skulptuur. "Kui algselt see ilus valge luik, siis kaetuna nende inimjuustega on ta muutunud pardiks," selgitas ta ja rõhutas, et tema jaoks paneb see küsima, et kui sa paned endale väljastpoolt tulevaid kihte juurde, siis kas sa muutud tänu sellele paremaks ilusamaks või sa devalveerida oma tegeliku mina. "Sama toimub natukene nende fotode peal," tõdes Murka.

Disainöö satelliitprogrammis saab näha ka installatsiooni "Valguse sünd", kus materjalide kooslusest on sündinud puhas ilu. "See on midagi nendest augustiõhtutest, kus sa viskad ennast selili ja ootad, et tähed kukuksid," selgitas keraamik Anne Türn.