Pildid: Maarit Murka avas esimese fotonäituse

Kunstnik Maarit Murka avas ArtDepoos oma esimese fotonäituse "Illusioonid", mille keskmes on (eba)täiuslikkus ja tegelikkus.

Kunstnik suhtub pildistamisse teatud ebaluse ja isegi kartusega. "Lapsena pugesin voodi alla peitu, kui kaamera välja võeti," sõnas ta ja selgitas, et tegi esmalt fotod alusmaterjalina kavatsusega neist hiljem maalid teha. "Jõudsin aga arusaamisele, et minu enda robustsed, iluvabad ja justkui ebakvaliteedi rastrist läbi käinud fotod on parim alusmaterjal foto- ja hüperrealistlikuks loominguks," kinnitas ta.

Näitus "Illusioonid" on ArtDepoos avatud kuni 28. septembrini.