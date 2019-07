Näitus "Vabadus 21. sajandil" teeb kummarduse loovale inimesele

Näitusel osalevad kunstnikud Raul Meel, Marko Mäetamm, Kiwa, Laurentsius, Jaak Visnap, Urmas Viik, Navitrolla, Kadri Alesmaa, Jüri Arrak, Leonhard Lapin, Hardi Volmer, Kadri Kangilaski, Evi Tihemets, Peeter Allik, Jaan Toomik, Ivar Kaasik, Liisa Kruusmägi, Tarrvi Laamann, August Künnapu, Maarit Murka ja Priit Pärn.

Näitusel "Vabadus 21. sajandil" on 21 vabadusest inspireeritud teost, mis on kummardus jätkuvale vabadusele ja loovale inimesele. Kunstnike vabadusesõnum ja teoste loomeprotsess on jäädvustatud filmidena.

Pidulik näituse avamine toimub Raegaleriis 18. juulil kell 17.00, näitus on avatud 19. juulist 14. augustini.