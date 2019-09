Urmas Viik: mul ei ole tänapäeval enam isegi paberit ja pliiatsit

"Mul on kaugelt esivanemad Muhust pärit, nad olid küll saare teisest otsast pärit," ütles Urmas Viik ja selgitas, et selle maatüki ta sai kauge suguluse kaudu. "Maaga tulid kaasa ka Kuivastu mõisa hoonete varemed," mainis ta, lisades, et kõik uued hooned on ehitatud kunagiste varemete peale. "Ta järgib seda vundamendijoonist, ma ei ole saanud midagi väga improviseerida, see maht, mis seal on, seda ma olen kasutanud ja sinna peale ehitanud."

Enamik Viigi kunstist sünnibki just Kuivastus. "Hetkel ma tegelikult töötan ainult arvutis, kui ei ole suuremaid installatsiooniprojekte käsil, siis ma arvutist ei välju," tõdes ta ja kinnitas, et tal ei ole tänapäeval isegi paberit ja pliiatsit, vaid ta joonistab kõik otse digitaalseks. "Ma tahan ise vaheldust, ma võiksin Kuivastus aastaringselt elada, aga kuna mul ei ole selget plaani talve osas, siis ma eelistan talvel põhiliselt linnas elada."

"Kui ma graafikuna 1990. aastate keskpaigani tegutsesin, siis ma kasutasin järjepidevalt uusi vahendeid, aga paar aastat tagasi tekkis mul selline tunne, et ma keskendun kitsamale ribale," tõdes ta ja kinnitas, et praegu läheb suurem osa tööst raamatusse. "Viimastel aastatel on katsetusi video- ja animatsioonivallas olen vältinud."