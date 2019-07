Viljandis avatakse August Künnapu spordimaalide näitus

Näitusel on eksponeeritud kunstniku viimase kümnekonna aasta jooksul valminud kümme spordimaali. "Sporditemaatika on üks olulisemaid teemasid minu loomingus kasside ja arstide-patsientide kujutamise kõrval. Olen aegade jooksul maalinud umbes 16 erinevat spordiala, sh jooksmist, jalgpalli, teivashüpet, aerutamist, võimlemist, odaviskamist ja vibulaskmist. Mind huvitab spordi dünaamika tasakaalustamine läbi maali staatilise olemuse," kommenteeris autor oma loomingut.

"Künnapu paigutab oma sportlased mererannale, tenniseplatsile, liuväljale, jalgpalliväljakule. See, mis neid tegelasi ühendab, on igast poorist pakatav innukus. Mis sest, et liigutused on tihti naljakalt kohmakad ja nurgelised. Künnapu on siin oma irooniaga segatud huumorit täismahus rakendanud," arvas Tartu kunstiteadlane Mare Joonsalu.

Näitus "Suvised spordimängud" jääb avatuks 31.augustini.