Saarte filmifondi kaasasutaja: meie eesmärk on turundada Saaremaad

Saarlased lõid oma filmifondi, et propageerida filmitegijaid oma võttepaiku just Saaremaalt valima. Samas ei plaanita ust kinni lüüa ka Saaremaa endi filmiideede ja -tegijate ees.

2019. aastaks on Saarte filmifondis juba 10 000 eurot. Ka asutajad ise tõdevad, et esmane summa pole ühe filmi eelarvet vaadates midagi paljulubavat. "Kui täna on filmitegijatel võimalik taodelda raha Ida-Viru filmifondist, Film Estoniast ja Tartu filmifondist, siis tegelikult Lääne-Eesti ja saared on sellelt pildilt puudu," sõnas fondi kaasasutaja Rainer Paenurk ja lisas, et nende eesmärk on nii-öelda turundada ka Saaremaad. "Eeskätt siis atraktiivse filmitegemise kohana."

Summa, mis tänavu Saarte filmifondis juba jaotamiseks olemas, on puhtalt Saaremaa valla eelarvest. Vallal on kogemus olemas, sest "Klassikokkutulek 2" võtteid toetas Kuressaare linn 25 000 euroga. Usutakse ka seda, et filmimaailm toob iga paigutatud euro mitmekordselt siiski piirkonnale tagasi. "Film on üks selline peen asi, et iial ei oska öelda, millega ta inimest mõjutab ja mis laadi inimest ta siis kohale toob," kinnitas Saaremaa valla abivallavanem Helle Kahm.

Saarte filmifondi statuut lubab toetada nii mängu-, dokumentaal-, ja õppefilme ning filmihariduslikke projekte.