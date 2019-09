Filmitootmise edendamiseks Saaremaal loodi uus filmifond

Värske Saarte filmifondi eesmärgiks on edendada eelkõige Saaremaal professionaalsete audiovisuaalsete teoste tootmist, tuua Saaremaale investeeringuid, reklaamida Saaremaad Eestis ja välismaal. Filmifond hakkab kaasrahastama Saaremaal ülesvõetavaid filme, telesarju, muusikavideosid, reklaame ja teisi filmiprojekte.

Saarte filmifondi kaasasutajateks on lisaks Saare Arenduskeskusele Mikk Rand Kinobussist, Sõpruse kino filmilevi juht Kristi Porila, MTÜ Visit Saaremaa ja Saaremaa vald. 2019. aasta toetuse eelarve on 10 000 EUR, mille eraldas Saaremaa vald, kuid nad on avatud lisarahastajatele nii avalikust kui ka erasektorist.

"Üks hästi kena ja oluline eripära meie filmifondi juures on ka filmihariduslike projektide teostamise võimalus, mida teistes väikestes paikkondlikes filmifondides pole," sõnas Kinobussi eestvedaja ja Saarte Filmifondi kaasasutaja Mikk Rand.

Kristi Porila sõnul on Saaremaa täis imelisi võttepaiku nii loodusest, linnast kui olustikest. "Headeks näideteks on nii "Klassikokkutulek" kui ka "Ott Tänaku film"," lisas ta.

Toetustaotluste esitamiseks ei ole taotlusvoore, taotlusi esitatakse ja menetletakse jooksvalt. Projektitaotlusi hindab Filmifondi nõukogu, mis koosneb rahastajatest, Filmifondi ellukutsujatest ja sõltumatutest ekspertidest.