Lisa Reihana hiiglaslik videopanoraam uurib ja nihestab kujutisi tsiviliseeritud eurooplaste ning barbaarsete ja eksootiliste Vaikse ookeani maade elanike kohtumistest, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kunstniku enda sõnul põhineb see Prantsuse pilttapeedil, mida ta nägi aastaid tagasi. "Ma otsustasin seda läbi videoprojekti taaselustada, et anda võimalus mõtestada keerulist koloniaalaega," sõnas ta.

Tema töös on klassikaline vallutaja vaatevinkel teistpidi pööratud ehk pilt ei avane merelt vaadatuna. Kuraator Kadi Polli selgitas, et kunstnik on ise seda kultuuri tugevalt tunnetanud. "See on võib-olla ka õige viis, kuidas postkolonialismi ajastul peaks selle pildimaterjaliga tegelema," tõdes ta ja kinnitas, et Reihana teos aitab väga huvitaval kombel raskeid teemasid avada.

Lisa Reihana teose laiendusena demonstreerib näitus ka kolonialistlike stereotüüpide mõju ja laia levikut Baltimaades, tuues välja rohke koloniaalse materjali Eesti muuseumides, baltisaksa maadeavastajate retkede illustratsioonid ning Vene impeeriumi rahvaste, sealhulgas eestlaste visuaalsed kujutised.

Kuraator Linda Kaljundi sõnul arvavad Eestis inimesed sageli, et kolonialism on midagi Eesti ajaloole võõrast. "Arvatakse, et meil ei ole kolonialismi ega koloniaalvallutustega midagi eriti pistmist, aga kui me süvenesime Eesti muuseumide ja raamatukogude kogudesse, siis tuli välja väga palju sellist pildipärandit, mida ei ole ammu keegi uurinud ega päevavalgele toonud."

Lisa Reihana töö on reisinud mööda maailma ringi ja tema sõnul on huvitav jälgida, kuidas igas uues paigas tekib täiesti isemoodi arutelu ning ta ootab huviga, mis mõtteid teos eestlastes tekitab.

Näitus "Vallutaja pilk" jääb Kumu kunstimuuseumis avatuks 26. jaanuarini 2020. aastal.