Matsalu loodusfilmide festivali direktor: filmitegijad muretsevad kliimamuutuste pärast

Matsalu loodusfilmide festivali direktor Silvia Lotman ütles "Aktuaalsele kaamerale", et läbi aastate on näha, et filmitegijad tunnevad üha rohkem muret kliimamuutuse ja elurikkuse kadumise pärast. "Selliseid nukraid toone on võib-olla loodusfilmidesse juurde tulnud, kuid teiselt poolt on hästi palju väga uusi ja huvitavaid asju, mida on filmitud ja mida kunagi varem pole filmide peale püütud.," sõnas ta.

Festivali Žürii liige Irina Zhuravlyova ütles, et hea loodusfilmi võtmeks on filmitegija armastus portereeritava vastu. "Kui seda on tunda, siis on minu hinnangul film edukas," rõhutas ta ja mainis, et loomulikult on tähtsad ka kõik tehnilised detailid nagu hea kaameratöö, professionaalne heli ning väga hea muusika. "Ka see, et teksti ei oleks liiga palju, on minu arvates olulne," lisas ta ja kinnitas, et kõige olulisem on aga siiski armastus looduse vastu.

Matsalu loodusfilmie filmifestivali võitjad kuulutatakse välja 21. septembril Lihulas toimuval tseremoonial.

"Terevisioonis" tutvustas Matsalu loodusfilmide festivali režissöör Ants Tammik, kes on ise festivalil osalenud lühifilmiga "Habras maailm":