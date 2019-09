Galerii. Seitsmendat korda toimunud improteatrite festival sai punkti

Festivalil Tilt lavastusid Norra improteatri The Improv Speakeasy nägemus Alice'ist imedemaal "Alice impromaailmas" ning Poola naisnäitlejate koostöö "7 Women of Different Ages".

The Improv Speakeasy on Aree Witoelar, Johanne Hofseth, Sverre Breian, Robin Sverd, Magnus Aasheim, Benedicte Alnæs, Eivind Hildre Spilling ja Helene Holbæk. Kokku on neil 50 aastat improkogemust ning nad on esinenud Taanis, Rumeenias, Poolas, Bulgaarias, Hollandis, Saksamaal ja mujal Euroopas.

7 Women of Different Ages (seitse naist erinevas vanuses) on Poolast pärit grupp improviseerijaid, kellel on oma alal palju kogemusi, ja ka ohtralt elukogemust. Trupi hulgast võib leida mitte ainult näitleja ja filmirežissööri, aga ka matemaatiku, sisekujundaja ja horvaatia filoloogi.

Seitsmes rahvusvaheline improteatrite festival Tilt toimus 19.-21. septembrini Tallinnas.