Marko Mäetamm eesti keele õppepostkaartidest: mulle tundub, et need võiksid toimida

Eesti Instituut on kutsunud ellu esimese üleilmse eesti keele nädala. Keeleõpet kergendamiseks on Eesti Instituut koostöös kunstnik Marko Mäetammega andnud välja eesti keele õppepostkaartide komplekti.

Pakis on 24 humoorikat ja sõbralikku kaarti, mis aitavad mängulises võtmes omandada eesti keele baassõnavara ja lihtsamaid väljendeid, mis hõlbustavad igapäevasuhtlust, vahendas "Aktuaalne kaamera". Marko Mäetamm kinnitas, et pildid aitavad sõnu paremini meelde jätta ning talle endale meeldiks mõnd võõrkeelt just niimoodi õppida. "Kujutan ette, et kui sulle jääb see pilt meelde, siis võib-olla jääb sulle ka sõnakujund," sõnas ta ja tõdes, et tema arvateks võiks selline õppemeetod toimida küll.

"Eesti Instituut on tootnud selliseid toredaid asju, mida saab panna kohvialuseks või mis meenutavad põgenemisinstruktisiooni lennukites, aga see on nagu põgenemine teisest keelest eesti keelde," sõnas Mäetamm.