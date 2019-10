Kuraator läbi Kalamaja kulgevast näitusest: Hans Soosaar on avanud kitsikust eri külgedest

Väljapaneku moodustab fotoreporteri Hans Soosaare 1920. aastatel jäädvustatud pildiseeria Kalamaja kehvadest korterioludest, vahendas "Aktuaalne kaamera". Näitus kannab pealkirja "Kuhu ühtegi päikesekiirt ei paista", sest just neid sõnu kasutas Soosaar ise ühe portreteeritava kodu kirjeldades.

Kuraator Laura Jamsja sõnas, et kuigi piltidel kõlab rõskus ja kasinus, siis peegeldab Soosaar neid kodusid, kus oli väga palju elanikke. "See ei vähenda soojust ja hellust, mis neis kodus võis leiduda, vaid lihtsalt ta on avanud kitsikust erinevatest külgedest, kas siis ruumi- või valgusepuudust."

Hans Soosaar oli üks esimesi professionaalseid fotoajakirjanikke Eestis. Oma fotosilmaga nägi ta nii kirevaid balle kui ka seda, kuidas inimesed päriselt elasid, sealjuures pääsedes neile väga lähedale. Nii pildistas ta näiteks Mariet, kes oli tüüfuse tagajärjel jäänud nõrgameelseks. Selleks, et teda haigushoo ajal taltsutada, oli ta pandud võrgust puuri. "Just see Marie pilk, kui me esimest korda nägime seda, milline õud ja mure seal on, see kuidagi jäi meid saatma," selgitas kuraator.

Mööda Kalamaja tänavaid kulgev näitus pakub võimaluse möödujatele tolle aja inimeste ellu piiluda, sealjuures ka vaadata, millised majad on alles, millised mitte ja mis nende asemele on kerkinud.

Janet Õunapuu kohtus Kalamaja tänavatel ka kohaliku elaniku Madisega, kellel oli näituse kohta oma arvamus: