Briti poliitikat kritiseeriv Banksy teos müüdi oksjonil ligi 10 miljoni naelaga

Londonis Sotheby oksjonimajas müüdi 9,9 miljoni naela eest Banksy teos, mis kujutab Briti alamkoda, mille on üle võtnud šimpansid. Esialgu ennustati teose hinnaks 2 miljonit naela, kuid see ületati pea viiekordselt.

Ligi nelja meetrine teos "Loovutatud parlament" ("Devolved Parliament") on pärit 2009. aastast ning valmis toona Bristoli muuseumi jaoks, vahendas BBC. Banksy kommenteeris müüki Instagramis, öeldes, et see on kõige kallima hinnaga müüdud tema teos. "Kahju, et ma seda teost enam ise ei omanud," lisas ta.

Sotheby oksjonimaja kinnitas, et Breiiti valguses on see teos asjakohasem kui kunagi varem. Varem oli Bansky kõige kallim lõuendil teos "Keep It Spotless", mis müüdi New Yorgi Sotheby oksjonimajas 2008. aastal 1,4 miljoni naelaga.

Banksy on Bristolist pärit tänavakunstnik, kes on tegutsenud juba paarkümmend aastat, kuid selle aja jooksul ei ole tema identiteeti veel paljastatud. 2010. aastal valmis temast ka dokumentaalfilm "Exit Through the Gift Shop".