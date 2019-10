Rakvere teater tõi lavale Tšehhovi "Onu Vanja"

Rakvere teatris algas 80. hooaeg ning Anton Tšehhovi "Onu Vanja" lavale toomine on selle poolest sümboolne, et esimest korda lavastati seda Rakveres 40 aastat tagasi. Praegusest koosseisust olid ka tollal laval Laura Baumverk ja Helgi Annast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaljujärve arvates teeb klassikast klassika see, et Tšehhovi 123 aastat tagasi kirjutatud teose sisu on aktuaalne veel tänapäevalgi. Onu Vanja rolliks valmistudes vaatas ta erinevaid rollilahendusi.

"Youtube'ist näeb nii mõndagi ja ma nägin nii mõndagi. Mõned olid mulle vastuvõetamatud, mõned meeldisid rohkem, aga üks asi oli küll. Kui küsida, mis sellel onu Vanjal viga oli, milles oli ta probleem. Meie oma trupiga rääkisime selle enam-vähem selgeks ja leppisime mõningates asjades kokku ja seda me ka esitame," lausus ta.

Lavastaja Eili Neuhausi sõnul tundus talle, et onu Vanja oli Tšehhovil kirjutatud kõhna ja haiglasena, aga talle meeldis see variant, et tegemist on suure ja tugeva inimesega, kes seesmiselt on hästi nõrk, habras ja tundlik.

"Ja et seda kontrasti saavutada, siis mulle tundus, et Hannes on ainuõige," lausus ta.

Lavastaja hinnangul on "Onu Vanja" tegelased pidevas otsimises, mis aitab neil end elus hoida. Lavastaja arvates peaks see näidend huvi pakkuma väga suurel vanuseskaalal asuvatele kultuurihuvilistele.

"Tean, et gümnaasiumis on, jumal tänatud, üheks kohustuslikuks kirjanduseks veel Tšehhovi näidendid, nii et ma arvan, et see sobib alates gümnaasiumiealistest kuni nendeni, kes on kaotanud elu mõtte. Nad siis tulevad ja näevad, kui mõttetu on halamine ja kui mõttekas on otsimine," rääkis Neuhaus.