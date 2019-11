Rakvere teatri lavale jõuab Urmas Lennuki "Made in China"

9. novembril esietendub Rakvere teatris Urmas Lennuki kirjutatud ja lavastatud "Made in China", mis vaatleb kriitilise muigega tänapäeva inimeste tarbimishullust ja küsib, miks on maailma enimkasutatud fraas "made in China", aga mitte "I love you".

Tragikoomilise loo fookusesse tõusev inimene tahab aina rohkem ja rohkem, kuid on selle keskel suutnud ära unustada põhilise: soovituse lihtsalt üksteist armastada. Laiemalt võttes on "made in China" diagnoos XXI sajandi inimesele tervikuna, kes oskab küll suurepäraselt tarbida, kuid see on ka kõik.

Suurtele teemadele vaatamata leiab Lennuk, et teater ei tohiks rääkida neist alati ainult tõsiselt. "Laskem presidenditel tõsistest asjadest tõsiselt rääkida, teater võib käituda rohkem nagu kuninga kojanarr, osundades neile teemadele näiteks mängu kaudu."

Lavastaja loodab, et "Made in China" jõuab ka noorte vaatajateni, sest lõppude lõpuks on nemad need, kes maailma päästa võivad. "Mina olen selleks juba liiga sügavale sisse vajunud, ma võin tahta end muuta, aga suudan seda vaid pisiasjades."

Uuslavastuses mängivad Liisa Aibel, Margus Grosnõi, Anneli Rahkema, Peeter Rästas ja Imre Õunapuu.