Rakvere Teatri 80. sünnipäeva eel avatakse kolm tagasivaatenäitust

Teatrikostüümide valik "Nõelasilmast" vaatab erilisematele kostüümidele 20 aastat ajas tagasi. Rõivad on teatri rätsep-modelleerijate käe alt tulnud ning neid on detailidega täiendanud butafoor. Anne Komp on teatris töötanud 22 aastat, Kaja Uustalu 20 ja Merli Matti 12 aastat. Nemad teostavad kostüümi selle osa, mis vajab õmblemist. Kui kostüümil on aga vaja peakatet või mistahes tükke juurde - sabasid, kõrvu, sarvi - siis selle poolega tegeleb butafoor Helen Padu. Näitus koosneb nende nelja inimese töödest. Väljapaneku kujundas ja kureeris teatri peakunstnik Eveli Varik.

"Kaks vaatust korraga" toob vaatajate ette üksikuid kaadreid teatrimaja lähemast ja kaugemast minevikust. Piltidel on kokku sulatatud kaks aega - meie kaasaegne moment ja hetk minevikust, mis esindab sündmust, vaadet või märkamatut igapäevast tausta. Nele Inglist on hariduselt ajaloolane, töötab Tallinna Tehnikaülikooli muuseumis näituste kuraatorina. "Ajakollaažide" tegemist alustas ta ülikooli ajal, mil õppetöö käigus oli tarvis läbi töötada suuremal hulgal ajaloolist pildimaterjali ja tekkis idee proovida võluvaid vanu kaadreid tänapäevastega kokku sulatada.

Harvi Varkki "Õhkõrn" eksponeerib tegijalt meisterlikkust, osavust ja ülimat keskendumist nõudvaid igivanu tehnikaid nagu pärltraat, granulatsioon ja modelleerimine. Kunstnik usub, et ehtel peab olema tähendus, lugu, traditsioon ja kestvusvõime. Harvi Varkki õpetab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku metallitöö erialal muinasehete valmistamist. Tema valatud on Eesti vanima teadaoleva pronksmõõga koopiad Rakvere Linnuse ekspositsioonis ning metallitöö oskusi jagab ta huvilistele Rakvere Athena Maja kunstikoolis.

Näitused avatakse Rakvere teatrigaleriis 10. veebruaril kell 17.17.