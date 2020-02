Rakvere teater tähistab nädalavahetusel 80. sünnipäeva. Teatri tegijad rääkisid sel puhul "Ringvaatele" oma mälestustest ja lugudest seoses oma koduteatriga. Teatri loominguline juht Peeter Raudsepp tõdes teiste hulgas, et see, et teater nii väikese elanikkonnaga linnas üldse tegutseb, on jätkuvalt justkui anomaalia.

"Rakvere teatri alguspäev ehk õige sünnipäev on 24. veebruar. Eks me oleme Eesti vabariigi varjus olnud. Kui see maja 1940. aastal avati ja valiti seesugune päev, siis ju siis nähti, et see võiks olla kingitus meie noorele riigile," rääkis Rakvere teatri juht Velvo Väli.

"Ma olen ise juba varsti olnud siin 30 aastat," tõdes näitleja Ülle Lichtfeldt. "20 veel, siis ma olen siin olnud 50 aastat. Siis on Rakvere teater 100-aastane, siis tullakse mind vaatama, et "ikka veel kõnnib"." Ta tõdes, et teda on hoidnud selles teatris eelkõige inimesed.

"Võib-olla ka Rakvere teatri läbi aastate tohutud läbielamised. Meil on olnud väga raskeid aegu. Ma mäletan, kui Rakvere teater lagunes ja me andsime etendusi. Laval oli nii külm, et me tegime jopedes proovi. Jää oli, me libisesime. Etenduse kulgedes ma käisin lava serval vaatamas, kas on veel valge või pime, sest seal oli auk laes," meenutas Lichtfeldt.

Ta meenutas ka etendust, kus saalis oli neli inimest. "Pärast vaheaega jäi neist kaks ja me mängisime vapralt lõpuni. Vaatamata kõigele me oleme siia jäänud ja ei tagage."

Näitleja Peeter Raudsepp meenutas, et kui ta käis esimest korda Rakvere teatris ja vaatas kõike seda lagunemist, siis ta mõtles, et justkui sõda oleks eile lõppenud. "See oli selline paras šokk." Ta märkis, et teater Rakveres on justkui anomaalia. "Seda ei tohiks olla siin igasuguste reeglite kohaselt, et nii väikese elanike arvuga linnas selline repertuaariteater. See on ikka veel suur ime."

Näitleja Volli Käro on olnud Rakvere teatriga seotud 55 aastat. Kuigi tal on olnud mõtteid, et ehk läheks ära, pole see mingitel põhjustel õnnestunud. "Kui ma ütlen, et ma armastan seda teatrit, siis on see võib-olla suur sõna, aga ta on minu esimene teater."