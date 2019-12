Rakvere teatri 80. hooaja jõululavastus on Mehis Pihla "Kuldse liilia saladus"

Närvikõdi pakkuva "Kuldse liilia saladuse" seadis lavaküpseks külalisena Eesti Draamateatrist Rakveresse kutsutud lavastaja Kersti Heinloo, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ütlesin kohe, et mind mingi tilu-lilu hetkel ei kõneta. Need teemad, mis mind puudutavad või mida ma tahan käsitleda, kipuvad minema müstika, maagia ja hauataguse elu kanti. Teater oli julge ja lubas sellel sündida," selgitas Heinloo.

Näitleja Mari Antoni sõnul on Rakvere uuslavastus lugu armastusest ja headusest.

"See räägib sellest, kuidas üks laps saab aru sellest, et headus, mis on tema sees kogu aeg olemas, ongi kõige olulisem ja see aitab teda igal pool, alati. Ja see on lõpuks armastus, mis meis kõigis on ja mis aitab kõikidest rasketest momentidest üle," rääkis Anton.

Näitleja Elar Vahter avaldas lootust, et tänu sellele loole oskab laps veidi rohkem hinnata oma lähedasi.

"Et nüüd, kus meil on jõuluaeg, kingitused ei ole alati karbi sees ja ilusa paberiga, vaid kingitused on meie ümber: emme, issi, õde, vend, vanaisa, vanaema, kõik lähedased. Need kingitused on kogu aeg meie ümber, iga päev, ja selle jaoks ei pea jõule ootama, et saada kingitusi," arutles Vahter.

Lavastuse tunnuslaul