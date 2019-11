"Made in China" autori ja lavastaja Urmas Lennuki sõnul soovisid nad trupiga kaugeneda tõsisest teatritegemisest ning vaatajani püütakse tuua meeleolu, mida tavaliselt näeb harrastusteatrite lavastustes.

"Ma olen suure kooliteatrite festivalide armastajana näinud palju väga head kooliteatrit, mis tugineb sellistele väikestele nõksudele, mida ma olen siia kokku varastanud ja mida me trupiga oleme vaikselt juurutanud. Ja kui proovide algusesse tagasi minna, siis me püüdsimegi juba kevadel jõuda selleni, et see kõik ei mõjuks töö tegemisena, ja praegu ma võin öelda küll, et me saime väga hästi läbi ilma tööd tegemata," ütles Urmas Lennuk.

Näitleja Margus Grosnõi lisas: "See tööprotsess on olnud selles mõttes toitev, et me saime teha täpselt seda, mida me ise tahame, ja eranditult kõigile meeldis see töö. Ja lisada tasub, et meil lasti seda teha, sest ma arvan, et palju kohti on Eestis sellised, kus võibolla nii eksperimentaalset asja ei lubata lavale tuua."



Loos on Jumalast tehtud naabrimees, kes Maarjale lapse tegi, kuid Maarja ja Jumal tegid Joosepile selgeks, et laps sündis armastusest. "Me pidimegi ju kõik Jumala nägu olema, miks siis Jumal ei või ka meie nägu olla," põhjendas olukorda lavastaja ja loo autor Urmas Lennuk.

"Mina arvan, et täpselt nii see oligi ja tõsiusklikul peaks olema see rõõm, et asi öeldakse niimoodi välja, nagu ta on," lisas Margus Grosnõi muiates.

Margus Grosnõi kõrval löövad loos kaasa Liisa Aibel, Anneli Rahkema, Peeter Rästas ja Imre Õunapuu. Lavastuse kunstnik on Kristel Maamägi ja valgustaja Roomet Villau.