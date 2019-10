Leipzigi filmifestivalil esilinastub Manfred Vainokivi dokumentaal Peeter Sauterist

Festivali kataloogitekstis toob André Eckardt välja, et film näitab kirjanik Peeter Sauterit, kes tunneb pärast lahkuminekut, kuidas ükski naine ei taha temasugust vana ja paksu meest. "Ta istub alasti pesumasina ees, joob õlut ja filosofeerib," lisas Eckardt ja tõi välja, et Sauter osaleb ka mitmetes rollimängudes, et kogeda midagi uut, näiteks magab ta oma vanemate haual, õpib striptiisi ja laseb end pildistada rassistist fotograafil. "Ta tunneb sidet Charles Bukowskiga, kuid ka Eesti kirjanduses on ta pigem outsider."

"Kirjanikuga voodis" kuulub Leipzigi rahvusvahelisse võistlusprogrammi, kus ta võistleb muuhulgas Maria Arlamovsky linalooga "Robolove", Tamara Stepanyani teosega "Village of Women" ja Nasser Zamiri dokiga "Family Relations". Kokku on võistlusprogrammis 11 filmi.

Värse dokfilmi "Kirjanikuga voodis" režissöör on Manfred Vainokivi, produtsent Marju Lepp, stsenaariumi on kirjutanud Vainokivi koos Peeter Sauteriga. Filmi Eesti esilinastus toimub Pimedate Ööde filmifestivalil.