Toomas Kuusing näitab harilikku maailma harilike inimeste silme läbi

Need tegelased on autori enda sõnul harilikud inimesed harilikust maailmast, mis on korraga nii kujuteldav kui ka argine ja enesestmõistetav. Jälgides elu enda ümber, pakub kunstnik omapoolse vaatenurga ühiskonnas toimuvale, andes sellele oma mõtte ja tähenduse.

"Siin on kujutatud harilik elu, kus kohalikud tegelased vaatavad võõraid, kes on nende silmis väga väikesed inimesed. Kahtlased, imelikud. Neid ei vaadata just hästi. Tegelikult nad ei ole väikesed inimesed, nad on tavalised. Siin on palju jutustatud nende tegelaste olekust, ilmest ja suhtumisest võõrastesse," selgitas Kuusing "Aktuaalsele kaamerale".

Näitus "Harilikud maailmad" Vabaduse galeriis on avatud kuu lõpuni.