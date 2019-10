Kammernaiskoor Sireen võitis EBU konkursi

Kammernaiskoor Sireen võitis 13. oktoobril EBU koorikonkursi Let The Peoples Sing täiskasvanute kooride kategooria, laval sai lilled koori dirigent Nele Erastus. Konkursi võit tuli Eestisse kolmandat korda.

Kammernaiskoori Sireen juhib dirigent Nele Erastus, kes on Tõnu Kaljuste õpilane. Ette kanti Eesti muusikat: autoriteks Ester Mägi, Veljo Tormis, Evelin Seppar ja Galina Grigorjeva.

Võitja valis žürii koosseisus: Brian Newhouse USAst, Raimon Colomer Hispaaniast, Inari Tilli Soomest, Jonathan Manners Suurbritanniast, Daniel Reuss Šveitsist ja Tõnu Kaljuste Eestist. Žürii esimees on Bent Gronholdt (Taani).

EBU koorikonkurss on ühe suurima auditooriumiga koorikonkurss maailmas. Eelmise Grande Prix' võitja Collegium Musicale oli festivali aukülaline. 2005. aastal võitis konkursil Tallinna Muusikakeskkooli Lastekoor koos dirigent Ingrid Kõrvitsaga.

Koorikonkurss toimub kolmes kategoorias: täiskasvanute, laste- ja noortekooride kategooria ning avatud kategooria.

Euroopa Ringhäälingute Liidu poolt korraldatud konkurss sai alguse BBC eestvedamisel 1960ndate algul eesmärgiga propageerida harrastuskooride esituses kvaliteetse koorimuusika esitust raadioeetris.

Esialgu osalesid konkursil vaid briti koorid, kuid üsna pea sai sellest rahvusvaheliselt üks nõudlikumaid konkursse.

Konkurss Let The Peoples Sing toimub üle aasta ja kahes voorus: esimene voor on lindivoor, kuhu rahvusraadiote produtsendid saadavad oma riigi esindajakoori, kusjuures salvestisele kehtib väga suur hulk nõudmisi nii esitatava repertuaari kui salvestamise aja suhtes ning salvestatud materjal ei tohi olla monteeritud ega mingilgi kujul digitaalselt töödeldud.

Rahvusvaheline žürii teeb lindivooru alusel ettepaneku teatud arv kooridele, kes kutsutakse finaalkontserdil esinema ning kontserdi kannavad üle EBU raadiojaamad.

EBU koorikonkursi žürii töötab koosseisus:

