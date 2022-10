Tallinnas toimub esimest korda noortekooride festival "Neidudekooride teekond laulupeole"

Kooridega töötavad festivalil noorte laulupeo neidudekooride dirigendid Aarne Saluveer, Külli Kiivet, Ingrid Kõrvits ja Maarja Soone. Festivalil õpitakse koos nii kõiki laulupeo liigilaule kui ka uusi ühendkoori lugusid. Vokaalimprovisatsiooni õpituba noortele veab Kadri Voorand, lahtilaulmisi teevad Anu Aimla, Külli Kiivet, Kristine Muldma ja Egle Veltmann.

Aarne Saluveer sõnas, et eestlaste võime teha suuri asju sai alguse laulupeost. "Just ühislaulmisest on saanud läbi aegade kõige olulisem ühendav kultuurisündmus, mis väljendab sõnas ja helis meie vääramatut õigust omakeelsele ja -meelsele kultuurile ja iseolemisele."

14. ja 15. oktoobril toimuval festivalil annavad kontserdi muuhulgas Estonian Voices, kammernaiskoor Musamari, Musamari koorikooli tütarlastekoor, noorte naiste koor Kevad, tütarlastekoor Ellerhein, Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor, Eesti Raadio Laulustuudio tütarlastekoor, ETV tütarlastekoor, MUBA neidudekoor ja üle-eestiline neidudekoor Leelo.