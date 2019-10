Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvis Joonas Hellerma

Joonas Hellerma ütles ERR-ile, et kultuurimõtestaja preemia on küll nii temale kui ka "Plekktrummi" saatele, kuid seda võib vaadata ka kui tunnustust kultuuriajakirjandusele üldiselt. "Kultuuriajakirjandus ei ole nii keskne ajakirjandusvalkond, mistõttu on hea, et seda ka natukene esile tõstetakse."

"Tunnustus on väga tore, kui ta tuleb, aga tegelikult on nii, et seda tööd, mida sa igapäevaselt teed, pead sa ikka tegema," selgitas saatejuht ja tõi välja, et selles mõttes on tema jaoks väike pühapäev. "Homme läheb töö kohe edasi."

Preemiale said kandideerida autorid, kes on akadeemilise aasta jooksul (1. septembrist kuni 31. augustini) avaldanud kultuuriväljaannetes või teiste meediakanalite kultuurirubriikides kultuurifilosoofilisi, esseistlikke või analüütilisi tekste, sealhulgas ka raadio- ja telesaateid.

Konkursile esitatud töid hindas neljaliikmeline žürii koosseisus Merle Karusoo, Ragne Kõuts, Brita Melts ja Marju Lauristin.