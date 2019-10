Kunstnik Vello Vinn: sümmetria võimaldab teha kunsti tasakaalustatult

Äärmiselt filigraansed tööd kajastavad mitmesuguseid suundumusi nagu popkunst või sürrealism, samuti on neis palju huumorit, vahendas "Aktuaalne kaamera". Nii ülesehituses kui ka sisuliselt on kõigi tööde juures märgatav harmoonia ja tasakaalustatuse põhimõte.

Kunstnik Vello Vinn sõnas, et sümmeetria võimaldab teha kunsti tasakaalustatult. "Ega see muidugi ei tähenda, et ma poleks elus teinud mittesümmeetrilisi töid, olen teinud küll ja ma ei garanteeri, et äkki ka tulevikus teen mõne," selgitas ta.

Näitus "Lõpmatus ja ring" jääb avatuks 15. detsembrini.