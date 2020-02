Kuraator Elnara Taidre Vello Vinna näitusest: mind puudutas tema maailm, mis on väga eriline

Vello Vinna graafiline maailm põhineb graafikatehnika meisterlikul valdamisel, teravmeelsetel seostel ja peenel kujutisekäsitlusel, vahendas "Aktuaalne kaamera". Isikupärase kujundisüsteemi abil on kunstnik puudutanud oma ajastu olulisi probleeme: globaalsed sõjalised konfliktid, tehnikakeskse maailma mõju keskkonnale ja linnastumisega kaasnev võõrandumine.

Kuraator Elnara Taidret puudutas Vello Vinna isikupärane maailm ja tema inspireeriv mõju teistele kunstnikele. "Tema tööd panevad ennast korduvalt vaatama ja keskenduma ja mõtlema, mis on oluline meie praeguses visuaalsete kujundite poolt üleujutatud maailmas," sõnas kuraator ja lisas, et Vinn on huvitav üksik kuju Eesti graafikas,kes kõnetab ka tänapäeval.

Näitus "Vello Vinn. Vastupeegeldused" jääb avatuks kuni 9. augustini.