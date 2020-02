Galerii: Tartus avati näitus "Umbluu aeg ja ruum. Vello Vinn feat. Kiwa"

Vello Vinn on lisaks Eesti graafika ajalukku oma jälje jätmisele teinud ka raamatuillustratsioone. Tugeva tsensuuri ajastul kasutasid kunstnikud eneseväljenduseks raamatuillustratsioone, mistõttu olid tihtipeale just lasteraamatud need kõige värvikamad ja fantaasiarikkamad.

Vello on ühes intervjuus nimetanud oma teoseid läbi huumorivarjundi "sür-sümbolismiks", kusjuures näitus "Umbluu aeg ja ruum. Vello Vinn feat. Kiwa" toob esile ja mängib julgelt kõigi nende tähendustega, milles kunstnikku on süüdistatud – popkunst, sürrealism, psühhedeelia, harmoonia, tasakaal, sümmeetria, idamaine sümbolikeel jne.

Väljapaneku pealkiri pärineb Aino Perviku raamatult "Umbluu. Uusi ja vanu vigurijutte", mille Vinn illustreeris ning mille maagia nakatas kunagi paljude teiste seas ka Kiwa. Näitus on kokku pandud remix-kultuuri põhimõttel, kus klassiku originaalteosed on kombineeritud nende uustõlgendustega.

Näitus on avatud 15. märtsini, kuraator Andra Orn.