Peeter Talvistu: Vello Vinna teostes on palju sürrealismi

Juubelinäituse pealkiri pärineb Aino Perviku raamatult "Umbluu. Uusi ja vanu vigurijutte", mille Vello Vinn ise illustreeris, vahendas "Aktuaalne kaamera". Väljapanekus on Vinna originaalteosed ning Kiwa uuesti miksitud versioonid, nimelt on Kiwa popkunstnikule omaselt andnud Vinna töödele ruumilist vaadet ja uut vormi. ""Kui Kiwa muudab tema graafika neli korda suuremaks, siis see joonte tihendus on fantastiline. Täiesti uskumatu, et sellele väiksele lehele mahuks nii palju jooni," selgitas Tartu kunstimaja kuraator Peeter Talvistu.

Näitusel saab vaataja meditatiivse kogemuse, kuna paljud teosed põhinevad mitmetel kordustel ja psühhedeelial. Talvistu sõnul kumab 1970. aastatel esile tõusnud Vinna loomingust välja ühiskonnakriitilist sõnumit ja uue aegruumi loomist. "Tema töödes on hästi palju sürrealismi, nii et selles suhtes ta ikkagi haakus sellega, mis toimus toona terves suures laias maailmas," mainis Talvistu ja lisas, et Vinn ei pruukinud sellest tol hetkel veel nii täpselt aru saada.

Andra Orni kureeritud näitus "Umbluu aeg ja ruum. Vello Vinn feat. Kiwa" on Tartu kunstimajas avatud 15. märtsini.