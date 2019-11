Eesti Jazzliidu tegevusse on panustanud aega, kirge ja teadmisi paljud jazzmuusikud eesotsas Jaak Sooääre, Tanel Rubeni, Peedu Kassi, Kristjan Randalu, Laura Põldvere ja Kirke Karjaga. Eesti Jazzliit on täna ajaga kaasaskäiv organisatsioon, kuhu tahetakse kuuluda, et ühiselt edendada Eesti jazzi nii kodus kui ka kaugemal. Sünnipäeva puhul rääkisid "Õhtujazzis" Eesti Jazzliidu tegemistest Mingo Rajandi ja Tanel Ruben.

Tõnisson rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et kohalik jazz on ülimalt mitmekihiline. "Eesti jazz'i kohta öeldakse, et ta on mänguline võrreldes maailmas toimuvaga," selgitas Tõnisson.

Kui 1990. aastatel oli Eesti jazzielu hõredavõitu ja enamiku kontserte korraldas Jazzkaar, siis 2004. aastal asutatud Eesti Jazzliit tõi muusikasse uut hoogu ning avardas jazzmuusikute tegevusvälja ja esinemisvõimalusi. Reedeõhtused kontserdid Teater NO99 Jazziklubis said kohe populaarseks. Iga aastaga lisandus ka kontserdipaiku väljaspool pealinna. Kui teater No99 sulges uksed, siis hakkasid jazzliidu kontserdid toimuma reedeti Tallinnas Philly Joe's Jazziklubis ja kord kuus Fotografiskas. Jazzikontsertidest saavad sel hooajal osa Tartu, Pärnu, Viljandi, Võru, Haapsalu, Türi, Kuressaare ja Sillamäe muusikasõbrad.

Koostöös Jazzkaarega jagatakse 2007. aastast jazziauhindu, mis tunnustavad muusikute saavutusi, noori talente ja jazzivaldkonna edendajaid. Regulaarselt annab Jazzliit välja kogumikke, kuhu on koondatud paari viimase aasta eredamad salvestused paljudelt muusikutelt.

Jazzliidu hõlma alla kuulub ka festival Tudengijazz, mille korraldamine on usaldatud noortele, kuid kogenud mentorite abi ja toetus on neile kindlustatud.

Aasta-aastalt on laienenud jazzliidu rahvusvaheliste koostööpartnerite võrk, elavad on muusikute vahetusprogrammid. Soov õppida välismaal, avardada silmaringi ja saada kogemusi rahvusvahelistes koosseisudes musitseerides on paljudel noortel artistidel. Kolmandat aastat osaleb Jazzliit Euroopa viie riigi jazziprojektis CrissCross, kus mentoriteks on tunnustatud jazzmuusikud , koos antakse kontserte viiel maal.

Rahvusvahelise tuntuse on saavutanud Eesti jazzartistidest Taani ning Eesti Muusikaauhindade jagamisel mitmeid tiitleid võitnud saksofonist Maria Faust ja ECMi artist pianist Kristjan Randalu, kes esineb hooaja jooksul kuue kontserdiga koos Euroopa mainekate jazzmuusikutega jazziklubis Philly Joe's. Üha sagedamini võib välislavadel kuulda ka pianiste Kirke Karjat, Holger Marjamaad, lauljat Kadri Voorandit, vokaalansamblit Estonian Voices ja mitmeid teisi.

Eesti Jazzliit on ka rahvusvahelise jazziorganisatsioonide ühenduse European Jazz Network liige. Aastal 2021 on Eestil au võõrustada Euroopa jazziprofessionaale Tallinnas ja tutvustada neile Eesti jazzi edulugu.

Saavutatud on palju, kuid silme ees on ka tulevikuvisioon ja eesmärgid, mille poole pürgida. Palju õnne, 15aastane Eesti Jazzliit!