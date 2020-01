Anne Erm: palju õnne, Tanel Ruben!

Kuuludes Eesti jazzmuusikute esimesse põlvkonda, kes omandas jazzihariduse välismaal – Otsa kooli lõpetamise järel õppis ta Göteborgis ja Skurupis – sai Tanel Rubeni missiooniks kogutud teadmiste rakendamine Eesti jazzielu edendamiseks. Tänased EMTA lõpetanud noored trummarid on õppinud just tema juures, trummitarkust on ta jaganud ka Viljandi Kultuuriakadeemias. Kümme aastat pani ta kokku Jazzliidu kontserdikavu: üle kahesaja kontserdi aastas. Taneli esimesene armastus on aga kontserttegevus ja helilooming. Väljapaistva loomingulise tegevuse eest pälvis ta 2008. Aasta Jazzmuusiku auhinna.

Tanel Rubeni ansamblite loetelu on aukartustäratavalt pikk ja mitmetes on ta asutajaliige ja initsiaator, loetelu pole kaugelki ammendav, rahvusvaheline koosseis Kruglov-Sooäär-Mälgand Ruben, trio Sooäär-Vaigla-Ruben, Mustonen Art- Jazz kvartett, Tanel Ruben Kvintett- millega ta on salvestanud kaks albumit – "Kogutud rikkus" ja "Nõiutud veerandtunnid". Koosseis esineb ka juubelikontsertidel Tartus ja Tallinnas, kus juubilariga koos musitseerivad Kadri Voorand, Kristjan Randalu, Taavo Remmel ja Raivo Tafenau.

Tanel Rubeni tõsisem kokkupuude jazziga algas ansamblist Tunnetusüksus - see oli kui pea ees tundmatusse hüppamine, kuid ta ujus välja ja sai häid kogemusi. Järgnesid Lembit Saarsalu kvartett, Raivo Tafenau kvartett, Urmas Lattikas kvartett, Villu Veski kvintett, Tõnu Naissoo trio, Kristjan Randalu trio, Willane Bluus jne. Lisaks on trummar on osalenud ka Laima Vaikule ja Raimonds Paulsi turneedel, ning salvestanud ja esinenud arvukate rahvusvaheliste koosseisudega.

Tanel Ruben on andnud oma panuse ka eesti klubiliku muusika edendamisse, seda märgivad Broken Time Orchestra, ansambel Hinkus- solistiks Maarja, Tanel Ruben & Victoria.

Tal on ka tõsisem huvi olnud rahvamuusika vastu, mida tähistab suurejooneline projekt rahvamuusikute ja jazzartistidega - Rütmiallikal.

Trummide ja löökpillimängijana on Tanel Ruben läbi katsetanud pea kõik muusikavoolud ja esinenud ka soolokontserdiga, mis on igale artistile suur väljakutse.

Palju õnne ägedale trummarile 50. sünnipäevaks!