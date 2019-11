Kadrinas jõudis ideest teostuseni Ristisalu rajamine

Ristisalu loomisega laiendati Kadrinas taaskasutuse mõistet ning vanade ristide kunsti kaudu väärtustamise mõtte kandjad loodavad, et sellest ideest haaratakse kinni mujalgi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Põhimõtteks oleks see, et nende ristidega tuleb ettevaatlikult ringi käia ja nad püstiasendisse jätta, et erilisi vorme neist kokku ei keevitataks. Et rist jääks ikka ristiks, nagu ta mõeldud on," selgitas Teet Suur.

Kirikuõpetaja Meelis-Lauri Eriksoni sõnul on Ristisalu mõte tegelikult vanem kui infotahvlil mainitud 2015. aasta kevad.

"Tegelikult algas vist 15 aastat tagasi. Ma tean üht inimest, kes oli selle idee juures ja on juba igavikus. Asi oligi selles, et ei olnud teada, et keegi oleks kuskil varem midagi sellist teinud, seepärast me liikusime hästi aeglaselt edasi, kobamisi. Et kuidas seda kõige paremini lahendada," rääkis Kadrina koguduse õpetaja Erikson.

Kunstnik Suur tunnistas, et temale oli tegu väga keerulise teosega. "Ühegi teosega pole olnud sellist fooni, mis on meile nähtamatus maailmas, siin ta on kuskil olemas, millest me aru ei saa, aga sellega tuleb arvestada," nentis ta.

Kadrina Ristisalu ei ole veel lõplikult valmis. Tööd tehakse valguslahenduse kallal, millega soovitakse panna ristidest langevad varjud pimeduses liikuma.