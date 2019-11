Novembris jõuavad ETV2 eetrisse hinnatud Prantsuse filmid

Prantsuse filmikuu raames linastuvad:

"Sõda" ("En guerre")

Režissöör: Stephane Brize

Sotsiaalne draama nn väikeste inimeste võitlusest oma koha ja elu eest kapitalistlikus süsteemis. Kui suur, 1100 töötajaga Prantsuse tehas Saksa tööstusgrupiga liitus, lubati tehase töötajatele, et järgmise viie aasta jooksul nende töökohad säilivad.

Kaks aastat hiljem otsustavad juhid ettevõtte sulgeda. Protesteerivate töötajate kõneisikuks saab Laurent Amadeo (Vincent Lindon) ja vastasseis viib vältimatute kokkupõrgeteni. Kuldse Palmioksa nominatsioon Cannes'is.

Film "Sõda" on ETV2 eetris 6. novembril kell 21.30.

"Hooldusõigus" ("Jusqu'a la garde")

Režissöör: Xavier Legrand

Kohtuvaidlusest lahku läinud paari laste hooldusõiguse üle saab alguse lugu, mis on eelkõige euroopalikult realistlik, psühholoogiliselt terane draama perevägivallast ja selle mõjust, kuid mitte ainult. See on ühtlasi lööv katastroofifilm inimsuhete traagilisest kokkuvarisemisest ja haruldaselt tõhus, lausa kehaliselt raputav põnevik, mis võib karastunuimalgi filmihuvilisel klombi kurku tõmmata, kuigi mingit šokeerivat ultravägivalda siin ei näe.

Selle asemel kirjeldab "Hooldusõigus" nappide, vaoshoitud vahendite ja tugevate, vahetute näitlejatööde abil ahistavat õhkkonda, kus füüsiline vägivald on kõigest jäämäe tipp, ning kujutab veenvalt psüühilist tausta, millest see sünnib. Ajal, mil meil perevägivallast üha enam avalikult räägitakse, on "Hooldusõigus" mitte ainult meisterlik, vaid ka aktuaalne vaatamine ning tummine panus diskussiooni.

39-aastase prantslase Xavier Legrand'i esimene täispikk on ühe möödunud aasta parima mängufilmina pälvinud kriitikute pea üksmeelse heakskiidu ja rea auhindu, sealhulgas parima režissööri ja parima debüüdi preemiad Veneetsia festivalilt.

Film "Hooldusõigus" on ETV2 eetris 13. novembril kell 21.30.

"Jumalale tänu" ("Grace a Dieu")

Režissöör: Francois Ozon

Alexandre elab Lyonis oma naise ja viie lapsega. Ühel päeval avastab ta, et preester, kes teda lapsepõlves seksuaalselt ahistas, töötab endiselt lastega. Mees pöördub katoliku kiriku poole, et olukorrale selgust saada, ja avastab, et peapiiskop ei kavatse ahistajapreestriga midagi ette võtta. Alexandre alustab võitlust, millega liituvad peagi sama preestri teised ohvrid François ja Emmanuel, kellega ühiselt luuakse assotsiatsioon "Vabastatud sõna".

Selgub, et skaudijuhina töötanud preestri ohvrid on aastaid vaikinud ja psühholoogiliste probleemide küüsis vaevelnud, suutmata üle saada valehäbist ja avalikustada oma lapsepõlves kogetud vägivald. Meeste eesmärgiks on tuua preester kohtu ette ning sundida kirikut võtma vastutus suutmatuse eest lapsi kaitsta.

Francois Ozoni film esilinastus 2019. aasta Berliini filmifestivali võistlusprogrammis, kus see pälvis Hõbekaru ehk žürii grand prix. Tõestisündinud lool põhinev draama vändati saladuskatte all, sest mitmed süüdistused Lyoni piiskopkonna ja lapsi ahistanud preestri vastu on siiani kohtulahendit ootamas.

Film "Jumalale tänu" on ETV2 eetris 20. novembril kell 21.30.

"Lubadus koidikul" ("La Promesse de l'aube")

Režissöör: Eric Barbier

Prantsuse armastatud kirjanikul Romain Gary'l oli vägagi kirev elu - keeruline lapsepõlv Poolas, päikeseline teismeiga Nizzas, lenduriamet teise maailmasõja päevil Aafrika kohal ja muidugi kirjandus. Kuid tema tuhande elu, ilm

kirjanikukuulsuse ja diplomaatilise karjääri taga on ema Nina. Eksentrilise oleku ja raugematu armastusega juhtis Nina poja kuulsuse ja au poole. Kuid piiritu emaarmastusega kaasneb ka oma koorem.

Filmi on lavastanud Eric Barbier, peaosades mängivad Pierre Niney ("Frantz", "Yves Saint Laurent") ja Charlotte Gainsbourg ("Nümfomaan" I ja II, "Melanhoolia").

Film "Lubadus koidikul" põhineb Romain Gary samanimelisel teosel. Tegemist on kirjanikuga, kes on kirjutanud erinevate pseudonüümide all ning võitnud ainsana maineka Concourt'i kirjandusauhinna kahel korral.

Film "Lubadus koidikul" on ETV2 eetris 27. novembril kell 21.30.