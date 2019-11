Stephane Brize lavastatud "Sõda" on sotsiaaldraama nn väikeste inimeste võitlusest oma koha ja elu eest kapitalistlikus süsteemis. Kui suur, 1100 töötajaga Prantsuse tehas Saksa tööstusgrupiga liitus, lubati tehase töötajatele, et järgmise viie aasta jooksul nende töökohad säilivad. Kaks aastat hiljem otsustavad juhid ettevõtte sulgeda. Protesteerivate töötajate kõneisikuks saab Laurent Amadeo (Vincent Lindon) ja vastasseis viib vältimatute kokkupõrgeteni. "Sõda" pälvis 2018. aastal Cannes'is ka Kuldse Palmioksa nominatsiooni.

13. novembril, linastub ETV2 ekraanil Xavier Legrand'i mängufilm "Hooldusõigus" (Jusqu'à la garde), kus kohtuvaidlusest lahku läinud paari laste hooldusõiguse üle saab alguse psühholoogiline draama perevägivallast ja selle mõjust. Veneetsia filmifestivalil parima režissööri ja parima debüüdi preemiad pälvinud "Hooldusõigus" räägib liigset vägivalda näitamata loo inimsuhete traagilisest kokkuvarisemisest, kus füüsiline vägivald on kõigest jäämäe tipp.

Kaader filmist "Lubadus koidikul" ("La Promesse de l'aube"). Autor/allikas: pressimaterjalid

Prantsuse filmikuu kolmas film, 20. novembril ETV2 ekraanile jõudev "Jumalale tänu" (Grâce à Dieu) esilinastus tänavu Berliini filmifestivalil ja tunnustati võistlusprogrammis žürii grand prix' Hõbekaruga. Tõestisündinud lool põhinev draama räägib kolme mehe võitlusest katoliku kiriku ja neid lapsena ahistanud preestri vastu. Draama vändati saladuskatte all, sest mitmed süüdistused Lyoni piiskopkonna ja lapsi ahistanud preestri vastu on siiani kohtulahendit ootamas.



Filmikuu lõpetab 27. novembril kirjaniku Romain Gary samanimelisel teosel põhinev "Lubadus koidikul" (La Promesse de l'aube). Kireva ja keerulise lapsepõlvega kirjaniku eluteed juhtis vankumatult ema Nina, kelle piiritu armastus pojale pojale omamoodi ka koormaks osutus. Filmi on lavastanud Eric Barbier, peaosades mängivad võluvad Pierre Niney ("Yves Saint Laurent") ja Charlotte Gainsbourg ("Nümfomaan" I ja II, "Melanhoolia").



Prantsuse filmikuu filmid on ETV2-s kolmapäeviti kell 21.30.