Reedel algab Jazzkaar

Kolmandat aastat on Jazzkaare koduks Tallinnas Vaba Lava ja Punane Maja Telliskivi Loomelinnakus. Lisaks jõuab festival 11 linna üle Eesti.

Erilise projektina tähistab Jazzkaar 50 aasta möödumist 1967. aastal Eesti ja Nõukogude muusikaelus märgiliseks kujunenud rahvusvahelisest jazzifestivalist Tallinn-67. New York Timesi esilehele jõudnud sündmusel tekitas suurima elevuse tänaseks tõelisi jazzilegende ühendav Charles Lloyd Quartet. Paraku jäi võimude läänelike mõjude kartuses too festival 1949. aastal alanud traditsioonis viimaseks. Nüüd taaselustab festivali toona 16-aastaselt debüteerinud Tõnu Naissoo oma Unity grupi ning Poola jazzi tähe Zbigniew Namyslowski kvintetiga.

Jazzkaar tähistab ka maailma mõjukaima jazzilaulja Ella Fitzgeraldi 100. sünniaastapäeva. Siim Aimla juhitud galakontserdil interpreteerivad legendi lugusid Liisi Koikson, Sofia Rubina, Susanna Aleksandra koos Estonian Dream Big Bandiga ning läti staar Intars Busulis.

Eesti artistide uut loomingut kuuleb albumit “Coffee for One” esitlevalt Liisi Koiksonilt, Kristjan Randalu rahvusvaheliselt kollektiivilt Limes Occidentalis, Erki Pärnoja : Efterglow-lt, Maria Faustilt koos taani lauljatar Kira Skoviga, Siiri Sisaskilt ja teistelt.

Euroopa jazzi mitmekesisust esindavad kevadisel Jazzkaarel Hollandi legendtrummar Han Bennink, trompetistist saksa jazziuuendaja Sebastian Studnitzky, fantaasiarikas prantsuse kvintett Papanosh, maagilisi Vahemere kõlasid vahendav hispaania duo Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach, kontserdil Igor Stravinski loomingule keskenduv Taani trio The Firebirds, saksa-šveitsi minimalistlik elektrooniline klaveriduo Grandbrothers, Leedu jazzi tulevikku aimata laskev Silent Blast Quintet ning Rumeenia taustaga svingilauljatar Alice Francis.

Idamaised mustrid segunevad jazziga Armeenia päritolu pianisti Tigran Hamasyani loomingus. Palestiina rütme miksib oudivirtuoos Adnan Joubrani kvintett.

Jazzkaare nädalalõppude klubiõhtutel loovad tantsulist meeleolu GoGo Penguin (UK), I Wear* Experiment (Eesti), Kenton Slash Demon (Taani), Yussef Kamaal (UK) ja Estrada Orchestra (Eesti), Yemen Blues (Iisrael) ja Iyeoka (Nigeeria-USA).

Festivali põhiprogrammi kontserdid Tallinnas on: Adnan Joubran Quintet; Alice Francis; Dianne Reeves; „Ella Fitzgerald 100” - Liisi Koikson, Sofia Rubina, Susanna Aleksandra, Intars Busulis & Estonian Dream Big Band; Erki Pärnoja : Efterglow; Estrada Orchestra; GoGo Penguin; Grandbrothers; Han Bennink feat. Jaak Sooäär, Laura Põldvere, Kadri Voorand; Holler My Dear; I Wear* Experiment; Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach; Iyeoka; Kenton Slash Demon; Kira Skov & Maria Faust; Kirke Karja Quintet; Kristjan Randalu Limes Occidentalis; Liisi Koikson & Band; Maarja Nuut; Mairo Marjamaa Quintet; Marie Vaigla & Raul Vaigla; Meshell Ndegeocello; Neli kontrabassi; Papanosh; The Firebirds; „Tribute to Tallinn-67“ Tõnu Naissoo Unity ja Zbigniew Namyslowski Quintet; Sebastian Studnitzky Quartet; Siiri Sisask feat. Robert Jürjendal & Peedu Kass; Silent Blast Quintet; Spyro Gyra; Steve Gadd; Tanja Mihhailova & Band; Tigran Hamasyan; Toomas Rull Quartet; Yemen Blues; Yussef Kamaal.