Selgusid teatri aastaauhindade laureaadid

Teatriliit annab Eesti teatri aastaauhindu välja alates 1961. aastast ning need tunnustavad teatritegijaid möödunud aasta saavutuste eest. Laureaadid kuulutati välja rahvusvahelise teatripäeva pidulikul auhinnagalal 27. märtsil Ugala teatris. Õhtujuhid olid Andres Tabun ja Terje Pennie.

Žürii liige Madis Kolk ütles "Aktuaalsele kaamerale", et eelmisest hooajast on raske tuua välja üht kindlat tendentsi või teemaderingi. "Küll aga saab reaktsioonina välja tuua seda, et lavastuste teemad muutusid mitte sotsiaalsemaks, vaid igavikulisemaks," sõnas Kolk ja nentis, et sama võis näha ka väiketeatrites. "Riske võeti ebasentsatsiooniliste materjalidega," selgitas ta ja tõi välja, et kui on ärevad ajad, siis ei hakka inimesed seda ärevust sotsiaalseks ketrama, vaid moodustatakse oaase ja saarekesi.

Endla teatri valgusmeister Karmen Tellisaar, kes võitis etendust teenindava töötaja preemia, sõnas, et hea valguse saladus on koostöö. "Valgusmeistri töös ei ole midagi keerulist, minu arust on see lihtne ja tore töö," ütles ta ja selgitas, et ta on Endla teatris teinud igasugust tööd. "Hetkel mulle tundub, et valgustaja töö meeldib mulle väga ning võikski selle juurde jääda."

Eesti Draamateatri näitleja Liisa Saaremäel ei tahtnud avaldada ei enda lemmiklavastajat ega ka -lavastust. "Ma tahaks jutustada puudutavaid lugusid nii hästi kui võimalik, see võtab kokku kõik selle, kuhu ma tahaksin liikuda," sõnas ta ja kinnitas, et parimad lahendused sünnivad koostööst.

LAVASTAJA AUHIND

Žürii: Madli Pesti, Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Madis Kolk, Andri Luup, Toomas Lõhmuste, Pille-Riin Purje

Hendrik Toompere jr

Lavastus "Väljaheitmine ehk Ühe õuna kroonika” (Eesti Draamateater)

KUNSTNIKU AUHIND

Žürii: Madli Pesti, Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Madis Kolk, Andri Luup, Toomas Lõhmuste, Pille-Riin Purje

Liina Keevallik

Kujundused lavastustele "Wake up! It’s time to die” (MTÜ Kirbutsirkus ja Vaba Lava), "Ma pigem tantsiksin sinuga” (R.A.A.A.M ja Vaba Lava) ning "Punane õhupall” (Teater NO99)

MEESPEAOSATÄITJA AUHIND

Žürii: Madli Pesti, Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Madis Kolk, Andri Luup, Toomas Lõhmuste, Pille-Riin Purje

Märt Avandi

Mees lavastuses "Kopsud” (Endla Teater), Ivan lavastuses "Aadama õunad” (Kinoteater ja Nargen Festival) ning Gilbert Bodley lavastuses "Mitte praegu, kallis” (Endla Teater)

NAISPEAOSATÄITJA AUHIND

Žürii: Madli Pesti, Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Madis Kolk, Andri Luup, Toomas Lõhmuste, Pille-Riin Purje

Riina Maidre

Liri lavastuses "Vannutatud neitsid” (R.A.A.A.M.) ja osatäitmine lavastuses "Skaala surm” (Kanuti Gildi SAAL)

MEESKÕRVALOSATÄITJA AUHIND

Žürii: Madli Pesti, Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Madis Kolk, Andri Luup, Toomas Lõhmuste, Pille-Riin Purje

Nikolai Bentsler

Vandaal lavastuses "Väljaheitmine ehk Ühe õuna kroonika” (Eesti Draamateater) ja osatäitmine lavastuses "Ma pigem tantsiksin sinuga” (R.A.A.A.M ja Vaba Lava)

NAISKÕRVALOSATÄITJA AUHIND

Žürii: Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Madis Kolk, Andri Luup, Toomas Lõhmuste, Madli Pesti, Pille-Riin Purje

Mari Abel

Osatäitmine lavastuses "Paradiis” (Von Krahli Teater) ja Sarah lavastuses "Aadama õunad” (Kinoteater ja Nargen Festival)

MUUSIKAAUHINNAD

Žürii: Kerri Kotta, Arvo Volmer, Kristel Pappel, Saale Kareda, Helen Lepalaan

Monika-Evelin Liiv

Amnerise tegelaskuju jõuline kehastamine Verdi ooperis "Aida" (Rahvusooper Estonia)

Heli Veskus

Aida ja Senta karakterite psühholoogiline ja muusikaliselt nüansseeritud tõlgitsus Verdi ooperis "Aida" ja Wagneri ooperis "Lendav hollandlane" (Rahvusooper Estonia)

MUUSIKALISE KUJUNDUSE JA ORIGINAALMUUSIKA AUHINNAD

Žürii: Olav Ehala, Ardo Ran Varres, Helena Tulve, Tauno Aints, Tõnu Kõrvits

Hendrik Kaljujärv

Originaalmuusika eest lavastustele "OVEREXPOSURE" (Kanuti Gildi SAAL) ja "All tomorrow’s parties" (Sõltumatu Tantsu Lava)

Jaan Lutsoja

Muusikalise kujunduse eest lavastusele "Soo" (Teater Ugala)

OTTO HERMANNI NIMELINE AUHIND

Žürii: Eda Peäske, Mart Laas, Aabi Ausmaa, Linda Viller, Kulvo Tamra

Niina Mets

Vioolamängija Niina Mets on Vanemuise orkestris töötanud üle 50 aasta, sellest palju aastaid ka vioolarühma kontsertmeistrina. Raske on Vanemuise orkestrit ilma temata ette kujutada. Tänaseni on särav, energiline ja elurõõmsa hoiakuga Niina positiivseks eeskujuks paljudele kolleegidele



BALLETIAUHIND

Žürii: Tiiu Randviir, Ago Herkül, Kristiina Garancis, Age Oks, Rufina Noor

Maria Engel

Osatäitmiste eest lavastustes "Klaver", "Don Juan" ja "Lumekuninganna" (Teater Vanemuine)

TANTSUAUHIND

Žürii: Kai Valtna, Laura Kvelstein, Marie Pullerits, Evelin Lagle, Anu Ruusmaa

Karl Saks - "Seisund ja disain” (Kanuti Gildi SAAL)

Etendaja ja publiku seisundi kontseptuaalselt terviklik disain. Tantsu tasandite avardamine (vormiliselt, kommunikatiivselt, seisundlikult ja tajumuslikult).

KRISTALLKINGAKESE AUHIND

Marta Navasardyan

Detailitäpse tunnetusega loodud Peretütar Tubina balletis "Krattˮ, printsess Florina Minkuse balletis "Uinuv kaunitarˮ, Naine Raveli "Bolérosˮ, solistipartii MacMillani "Laulus maastˮ ja Dražeehaldjas Tšaikovski "Pähklipurejasˮ (kõik Rahvusooper Estonia)



Liisa Saaremäel

Ariel lavastuses "Tormˮ (VAT Teater), osatäitmine lavastuses "... ja Sõna sai lihaksˮ (EMTA Lavakunstikool), Dejanira lavastuses "Mirandolinaˮ (VAT Teater), osatäitmine lavastuses "Idioot FMˮ (EMTA Lavakunstikool), Neenu Moor ja Pille-Riin lavastuses "Ekke Moorˮ (Kuressaare Linnateater ja VAT Teater), Jane lavastuses "Veider orkesterˮ (Tallinna Linnateater), Maša ja Emake lavastuses "Uhkus ja eelarve" (Endla Teater), Celimene lavastuses "Misantroopˮ (Eesti Draamateater), Karin Luts lavastuses "Elagu, mis põletab!ˮ (Adamson-Ericu muuseum) ning Olga ja Karolina lavastuses "Väljaheitmine ehk Ühe õuna kroonikaˮ, Tüdruk lavastuses "Becket ehk Jumala auˮ, Tüdruk lavastuses "Mäedˮ, Kate lavastuses "Armunud Shakespeareˮ (kõik Eesti Draamateater)



ETENDUSKUNSTIDE ÜHISAUHIND

Žürii: Madli Pesti, Kristiina Garancis, Saale Kareda, Madis Kolk, Kerri Kotta, Evelin Lagle, Marie Pullerits

Muusikajuht Olari Elts, stsenaristid, lavastajad, kunstnikud Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, animaatorid Heta Jäälinoja ja Aggie Pak-Yee Lee, live mix Maarja Pärsim, animatsiooni mix Alyona Movko

Lavastus "Pööriöö uni" (Teater NO99, ERSO, Eesti Kontsert): suurejooneline performatiivne, lavakunsti väljendusvahendeid uudselt ühendav, eksistentsiaalseid küsimusi esitav tervikteos

SALME REEGI NIMELINE AUHIND

Žürii: Eva-Liisa Linder, Anneli Saro, Kalju Orro, Enn Lillemets, Jaanus Vaiksoo

Marika Palm

Noortemuusikal "Moraal" (Ugala teater) – moraaliküsimuste kaasaegne lahkamine iroonia ja ürgse jõuga

RAHEL OLBREI NIMELINE AUHIND

Žürii: Tiiu Randviir, Ago Herkül, Kristiina Garancis, Age Oks, Rufina Noor



Enn Suve

Estonia teateri kauaaegne peaballettmeister, Tallinna Balletikooli pikaaegne direktor, pedagoog, balletiklassik ning Rahel Olbrei poolt alustatule uue hingamise andja



ALEKSANDER KURTNA NIMELINE AUHIND

Žürii: Triin Sinissaar, Anu Lamp, Monika Larini, Anu Saluäär, Katri Aaslav-Tepandi



Kalle Hein

Viljakas väärtdramaturgia vahendaja ning ladusa ja mahlaka keelega tõlkija, kes on eestindanud tekste inglise, saksa ja rootsi keelest. Aastatel 2015–2016 tulid tema tõlkes lavale Tom Stoppardi "Põhiküsimus”, Richard Beani "Üks mees, kaks bossi” ja Staffan Göthe "Veebruariöö”.



ANTS LAUTERI NIMELINE LAVASTAJAAUHIND

Žürii: Katariina Unt, Juhan Ulfsak, Garmen Tabor, Külliki Saldre, Üllar Saaremäe



Uku Uusberg

"Valgustajaˮ (Eesti Draamateater), "Üritusˮ (Teater Vanemuine), "Paplid tuulesˮ (Teater Vanemuine), "Kevadine Lutsˮ (Eesti Draamateater), "Karjäärˮ (Teater Vanemuine), "Kuni inglid sekkuvadˮ (Eesti Draamateater), "Katuseltˮ (Teater NO99), "Jõudˮ (R.A.A.A.M), "Pea vahetusˮ (Teater NO99), "Piduˮ (Võru Linnateater), "Kuidas kuningas kuu peale kippusˮ (Teater Vanemuine), "Head ööd, vendˮ (Eesti Draamateater), "Loomaaialugu (Pink)ˮ (VAT Teater)

Lauri Lagle

"Paradiisˮ (Von Krahli Teater), "Muuseas: ma armastan sindˮ (koos Ene-Liis Semperiga, teater NO99), "Kolmapäevˮ (Teater NO99), "Suur õgimineˮ (Teater NO99), "(Untitled)ˮ (Teater NO99), "Kas ma olen nüüd elus?ˮ (Eesti Draamateater), "Sinul on meretäis hirmu” (Eesti Draamateater), "Portselansuits” (Eesti Draamateater)

EESTI NÄITLEJATE LIIDU AURAHA

Andres Tabun

REET NEIMARI NIMELINE KRIITIKAAUHIND

Žürii: Laur Kaunissaare, Anu Lamp, Hedi-Liis Toome, Merle Karusoo, Liina Unt, Kalju Orro, Tanel Tomson

Luule Epner

Süstemaatilise lähemisega autor, kes lavastuse "Paradiis" näitel selgitab põhjalikult lahti Lauri Lagle kui lavastaja omailma ja esteetilise võttestiku

ALGUPÄRASE DRAMATURGIA AUHIND

Žürii: Liis Aedmaa, Ene Paaver, Mihkel Seeder, Sven Karja

Andra Teede

Lavastuse "45 339 km² raba" tekst (Endla teater)

LAVASTUST TEENINDAVA TÖÖTAJA AUHIND

Žürii: Anu Konze, Roland Leesment, Taivo Pahmann, Toivo Kaev, Marika Tint, Krista Tool, Enar Tarmo

Karmen Tellisaar

Endla teatri valgusmeister, kes on oma töös kirglik, kompromissitu ja usaldusväärne. Teeb tööd tulemuse, mitte enda näitamise või teistele meeldimise pärast. Teenindab märkimisväärset osa Endla lavastustest ning suudab ka väljasõitude kasinates oludes välja nuputada optimaalse lahenduse.

LAVASTUST ETTEVALMISTAVA TÖÖTAJA AUHIND

Žürii: Anu Konze, Roland Leesment, Taivo Pahmann, Toivo Kaev, Marika Tint, Krista Tool, Enar Tarmo

Malle Kaalep

Rahvusooper Estonia kostüümiosakonna värvikoja töötaja aastast 1993, oma valdkonna professionaal, kelle detailitäpne töö on kõrgelt hinnatud nii Eesti kui välismaiste kunstnike hulgas. Kvaliteedimärk Eesti teatrimaastikul.

HALDUS- JA ADMINISTRATIIVTÖÖTAJA AUHIND

Žürii: Anu Konze, Roland Leesment, Taivo Pahmann, Toivo Kaev, Marika Tint, Krista Tool, Enar Tarmo

Peeter Harjaks

Endla teatri bussijuht aastast 1964. Kolleegina vastutulelik, tähelepanelik, kannatlik ja usaldusväärne ning alati nõus nii sõna kui teoga aitama. Mees, kes suudab juhtida kõiki teatri sõidukeid ja hoida neid laitmatus korras ega kaota head tuju ka pikkades väljasõitudes.