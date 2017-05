August Künnapu tutvustab värskel näitusel oma lemmikteemasid

Värvikate karakterite hulgas on Künnapule omases lihtsustatud stiilis kasse ja koeri, sportlasi, rahvatantsijaid ning viimase aja lemmikuid - hobuseid. Tema töödes on näha mõjutusi kubismist, art deco'st, retrost ja popkunstist. Teostele peidetud lõpmatuse märgid viitavad kunstniku soovile tabada ajastu vaimu ning anda oma teostele igavikuline mõõde. Kunstnik ise nimetab end argi-metafüüsikuks.

Künnapu selgitas, et tema töödes saab näha argielu oma erinevates kihistustes. "See, mis on silmale nähtav ja teisest küjest see, mis on silmale nähtamatu, see salapärane vaim, mis siin nende lagendike kohal hõljub," sõnas ta ja lisas, et tal on näitusel erinevad stiilid ja erinevad ajastud. "Oluline on, et kogu see materjal tuleb läbi sügavalt isikliku maalikeele."

August Künnapu näitus "Assortii" jääb Haus Galeriis avatuks kuni 17. juunini.