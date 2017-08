Näitlejad kogunesid Lõhavere linnamäele proove tegema

Ajalooliseepiline lavastus põhineb tippdramaturg Urmas Lennuki spetsiaalselt kirjutatud näidendil ning selle seab lavale lavastaja Peep Maasik. Lavastus viib ajas tagasi 800 aastat, kui eestlaste muistses vabadusvõitluses oli kätte jõudnud ärev aeg, sest rahu Saksa orduga oli lõppenud ja läbisaamise uued tingimused vajasid kehtestamist.

Lavastuses näeb madisepäeva lahingut, mis oli muistse vabadusvõitluse suurim ja kus eestlaste poolt oli rivis 6000 meest. Lavastaja sõnul on teda alati inspireerinud ajalugu, sealhulgas sõjad ja nendega seonduv. "Ajaloos on toimunud palju koledusi, mis on tekitanud palju hingevalu, aga alati tekib mul küsimus, et midagi ilusat pidi ju neil aegadel ka olema. Madisepäeva lahingus sai Lembitu küll surma, kuid ta väärib müütilise kangelasena ellu äratamist, eriti kui sellest möödub 800 aastat ja teater on selleks parim viis," ütles Maasik.

Lavastuse tegevus tõukub vabadusihast, armastusest ja soovist jõuda parema homseni. "Olen väga õnnelik, et meil õnnestub näidata seda ilu ja puhtust, mis muistsete eestlaste elus Lembitu ajal oli. Madisepäeva lahing oli üks vabaduse ja eestluse tekke pidepunkte ning "Lembitu" lavastus haakub hästi ka EV100 tähistamisega, mille teema on sama, mis lavastuses," lausus Peep Maasik.

Lembitut mängib Ott Kartau (Von Krahli Teater), kellele see roll on esimene suur peaosa. Lavastuse lahingustseenides löövad kaasa 50 harrastusnäitlejat ja muinaslaulukoor. Profinäitlejaid osaleb kokku 18, teiste seas Karol Kuntsel (Vanemuine), Vallo Kirs (Ugala), Ragne Veensalu (Von Krahli Teater), Silver Kaljula (Must Kast). "See on tore, eepiline, eestimeelne seikluslik lugu, kus oma roll on rahvusromantikal ning publik saab ka piisavalt naerda," lausus Ihalembina üles astuv Karol Kuntsel.

Lavastuse lava kujutab linnuse õue ning tegevus toimub ka õue ümbritsevatel kõrgetel müüridel. Lava ette paigaldatakse suur LED-ekraan, et publik saaks filmilikult kogeda stseene, mida filmitakse laval olevate kaamerameestega.

Etendused toimuvad 17.-20. augustini.

Autor: Temufi/Riinu-Liis Lajal