Maria Metsalu: asjad, mis mind šokeerivad, ei pruugi teisi üldse šokeerida

Metsalu ütles, et publiku šokeerimisega ta ei tegele.

"Šokeerimise mõiste on väga subjektiivne. Asjad, mis mind šokeerivad ei pruugi teist üldse šokeerida. Sellega konkreetselt ma ei tegele, aga loomuikult saan aru, et mingid asjad, mida ma laval teen, võivad inimesi šokeerida."

Uus lavastus keerleb ümber nimetu Cotardi sündroomiga patiendi.

"Laval saab näha selle naise psühhootilist lugu. /---/ Ja saab näha väga palju masinaid, millega ma laval suhestun. Ma tunnen ennast elektroonilistes, masinlikes keskkondades väga turvaliselt."

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse direktor Maria Arusoo sõnas, et Metsalu on igas mõttes kaasaegne kunstnik.

"Ta on selllest põlvkonnast, kes on elanud digitaliseerumise kübermaailma üleküllastumisega. Lootusega, et see justkui annab meile midagi juurde, aga on tegelikult jõudnud üksindusse, tühjusesse välja," kommenteeris Arusooo.