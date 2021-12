Maria Metsalu lavastus "The Well" kutsub publikut üles tunnetama oma võimu

20. detsembril esietendub Kanuti Gildi SAALis Maria Metsalu lavastus "The Well". Lavastusega soovib autor, et publik tunnetaks oma võimu ning teadvustada, kuidas see mõjub esinejale.

"The Well" on järg Maria Metsalu 2017. aastal esietendunud soolotööle "Mademoiselle x", mis janunes inimliku läheduse, puudutuse ja kaastunde järele.

Oma eelmise soolotööga tuuritas Metsalu edukalt mitmel pool Euroopas ja New Yorgis. Uude töösse on Metsalu kaasanud tekstilooja Jaakko Pallasvuo Soomest, inglise muusiku Oxhy ning serbia juurtega etendaja Bosa Mina. Eestist liituvad metallikunstnik Tarvo Porroson ja valgustaja Priidu Adlas.

Lavastuse "The Well" peategelasel pole perekonda, sõpru ega sidemeid. Ta langetatakse kaevu oma nelja psühhoterapeudi poolt – need on AJ, Brian, Kevin ja Nick. Tema ülesandeks, kaevu põhjas nahkdiivanil lamades, on kirjutada ja anda maailmale tagasi struktuur.

Lavastuse ruum muutub erootiliseks mõttemaailmaks – sisemiseks ja salajaseks ruumiks. See ruum mõjub vangistavalt vääralt käituvale ja reaalsusest eraldatud kehale, mis kuuleb asju, mida ei tohiks kuulda, ja näeb asju, mida seal pole.

"The Well" kujutleb pealtvaatajate tavapäraselt vaid tunnistavat pilku kliinilise pilguna. See on kutse publikule tunnetada oma võimu ja teadvustada, kuidas see mõjub laval olevale kehale, jäämata vaid passiivseks vaatlejaks.

Maria Metsalu (1990) on eesti päritolu koreograaf ja kunstnik, kes lõpetas 2016. aastal Amsterdami Kunstiülikooli SNDO (School for New Dance Development). Metsalu käsitleb performance'it kui radikaalset ruumi, mis on võimeline looma uusi tähendusi ning vaatamis- ja nägemisviise.

"The Well" esietendub 20. detsembril, järgmised etendused toimuvad 21., 22., 28. ja 29. detsembril kell 19.30 Kanuti Gildi SAALis.

22. detsembri etendusele järgneb vestlus, mida viib läbi Maria Arusoo.

Vahetult enne esietendust, 19. Detsembril avaneb Eesti kunstiakadeemia väligaleriis Metsalu, Pallasvuo ja Porrosoni ühisnäitus, kus saab näha lavastusega seotud ja meeskonna loodud visuaale ja tekste.

Lavastus on inglise keeles.